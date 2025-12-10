Los bomberos del SEMCA "no pararán" hasta firmar el convenio que iguale al personal laboral con los funcionarios

Los bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) no van a parar hasta que se firme el convenio colectivo que afecta al personal laboral, una figura a extinguir que afecta a unos 130 trabajadores, para igualar sus condiciones retributivas y horarios a las del nuevo personal funcionario que está entrando a trabajar en el servicio, quienes realizan "el mismo trabajo" y "las mismas intervenciones".

Así lo han advertido miembros del comité de empresa del SEMCA, integrado por los sindicatos UGT, CSIF y SIEP, este miércoles en rueda de prensa, en la que también reclamado un incremento de la plantilla de al menos unos 30 bomberos para disponer de cinco efectivos por guardia y mantener operativos todos los parques de emergencia.

Según han explicado, desde que el 2 de diciembre decidieron dejar de hacer horas extraordinarias para reivindicar la firma de dicho convenio, cuya negociación lleva abierta "dos años", los parques de bomberos se han tenido que cerrar hasta "ocho veces", principalmente los de Villacarriedo y Los Corrales, porque "no tienen con qué cubrir" las guardias, para lo que se requiere un mínimo de cuatro bomberos según se recoge en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

En este punto, han detallado que el parque de bomberos de Villacarriedo ha permanecido cerrado "todo el puente" y hoy está cerrado el de Los Corrales.

Además, han indicado que "en otras 12 ocasiones" ha habido parques inoperativos o con guardias por debajo del mínimo de cuatro bomberos. En este punto, han avanzado que si no se cumple el número mínimo de efectivos que determinaron los tribunales de justicia pedirán la ejecución de sentencia o lo volverán a denunciar.

El tiempo de respuesta se incrementa hasta "media hora"

El presidente del comité, Josué Castillo, ha señalado que en sus casi 20 años que lleva trabajando en la profesión "nunca" había visto que se cerrara un parque de bomberos, lo que es "gravísimo", ha advertido, porque con los tiempos de respuesta, la zona donde se está cerrando ese parque se queda "completamente desprotegida".

Al respecto, ha alertado de que el tiempo de respuesta, por ejemplo ante un incendio en la zona de Villacarriedo, donde el parque ha permanecido cerrado estos días, se incrementa "de 20 minutos a media hora", al pasar a depender del de Santander o Los Corrales, "poniendo en peligro" a la ciudadanía y a los propios intervinientes.

El presidente del comité ha censurado que la falta de personal es "muy grande" en el servicio debido a que las oposiciones "las tienen sin terminar". Según ha indicado, hacen falta unos 30 efectivos, y, además, "hay una falta de gestión que es lamentable".

"El Servicio de Emergencia no se puede nutrir de horas extraordinarias", ha sostenido Castillo, que ha criticado que la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, se comprometió a reunirse con ellos en dos ocasiones pero las dos veces "anuló" esos encuentros.

Asimismo, ha apuntado que el director del SEMCA, Samuel Ruiz, se comprometió a convocarles este viernes para entregarles un documento "definitivo", pero siguen sin tener "ninguna respuesta". "La gestión del personal es un problema de la empresa que le estamos solventando nosotros", ha sentenciado Castillo.

Por su parte, José Manuel Conde, de CSIC, ha desmentido que el servicio esté garantizado, como se afirmó desde el Gobierno regional. Además, ha criticado que "no están siguiendo ningún tipo de criterio técnico" para el cierre de los parques.

"No tenemos gente para poder cubrir el servicio y esto nos está llevando a esta situación, en la que no se cubren bajas, no se cubren permisos", ha manifestado Conde, que ha añadido que las 14 personas que han contratado ahora en vacantes "no son más que un parche" porque realmente "no se está cubriendo el servicio con estas guardias mínimas de cuatro personas".

Asimismo, los miembros del comité han desmentido que haya 25 personas de baja, como se trasladó desde la Dirección del SEMCA. "Esas cifras no son reales", han aseverado.

"No vamos a parar de hacer cosas hasta que consigamos firmar el convenio, con eso hemos quedado todo el personal y seguiremos", han sentenciado.