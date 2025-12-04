Muere el elefante Jums tras una pelea con su hijo

Jums, el macho dominante de la manada de elefantes africanos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, falleció en la tarde de ayer a consecuencia de las heridas sufridas en una pelea con otro de los ejemplares del grupo, su hijo Jumar, en lo que apunta a una disputa de machos por conseguir la predominancia.

Los servicios veterinarios, cuidadores y personal de la instalación intentaron salvar la vida del animal pero, tras seis horas de maniobras y cuidados, no fue posible dada la gravedad de las lesiones.

Tras conseguir acceder a la zona de la pradera donde se encontraba tumbado Jums y después de cuatro horas de delicadas maniobras de manejo, el personal de Cabárceno pudo trasladar al elefante hasta una zona segura en uno de los patios de la cuadra del recinto, donde fue tratado sin éxito. La operación de manejo requirió un gran despliegue de medios.

Jums, con cerca de 50 años, era uno de los elefantes más grandes de Europa y uno de los más longevos del parque. El ejemplar llegó a Cabárceno en septiembre de 2015 procedente del zoológico Howletts Park de Bekesbourne (Inglaterra).

Su llegada a Cantabria fue un hito al tratarse del primer intercambio realizado en Europa de elefantes macho con el fin evitar problemas de consanguinidad en las respectivas manadas del Cabárceno y el zoo inglés.

El malogrado Jums era, asimismo, uno de los machos reproductores de esta especie más valorados en los zoos europeos, con una gran valía como semental, dejando al menos cuatro descendientes en Cabárceno y 17 en Howletts Park.

Las disputas entre los machos de esta especie son habituales en su medio natural, comportamiento que también se ha dado en este caso, dado que el Parque de Cabárceno es uno de los lugares donde los elefantes mantienen costumbres totalmente naturales al vivir en un recinto de 25 hectáreas, uno de los espacios más grandes que existe en el mundo para una manada en cautividad.

La dirección y trabajadores Cabárceno lamentan la pérdida de Jums y la tristeza impera hoy en el parque al tener que despedir a uno de los animales referentes de la instalación.