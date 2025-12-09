La huelga médica en Cantabria y las vacaciones dejan "prácticamente vacíos" los centros de salud

LEER MÁS Los médicos cántabros impugnarán los servicios mínimos de la huelga para reclamar un Estatuto Marco propio

El inicio de la huelga de médicos de Cantabria, unido a los "muchos" que están de vacaciones durante estos días y a las bajas, deja "prácticamente vacíos" los centros de salud, mientras que en los hospitales se nota una caída de la actividad, ha informado a Europa Press el Sindicato Médico.

Según ha explicado su vicepresidente, Santiago Raba, en declaraciones a Europa Press, en Valdecilla hay "poco movimiento" y en algunas especialidades, como traumatología, las intervenciones quirúrgicas se ciñen solo a los servicios mínimos.

Y en el hospital de Sierrallana, en Torrelavega, no hay casi actividad en consultas externas mientras las urgencias están "saturadas".

En cuanto al seguimiento, desde el Sindicato Médico se ha advertido que solo el 50 por ciento de la plantilla, o menos, está en disposición de hacer huelga, ya que hay muchos médicos que, antes de la convocatoria, ya habían pedido vacaciones para esos días (tienen que gastar las que les restan de 2025 antes del 15 de diciembre).

Entrevista en 'Más de Uno Cantabria'

El vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, también ha atendido a Onda Cero Cantabria donde ha confirmado los datos de participación de la tercera huelga convocada por los médicos a nivel nacional.

Un 35% de seguimiento, según la consejería

Un total de 774 de los 2.211 médicos del SCS, el 35,02%, han secundado la huelga convocada hoy para exigir al Gobierno central un estatuto propio. La jornada ha transcurrido sin incidencias y se han cumplido los servicios mínimos estipulados, pero el paro está teniendo bastante impacto en la asistencia sanitaria.

Por gerencias, en Atención Primaria, 212 efectivos han secundado el paro, el 42,15% del total de la plantilla. En Valdecilla, 416 profesionales han hecho huelga de los 1.330 en plantilla, el 31,28%; en Sierrallana-Tres Mares el porcentaje de seguimiento es del 42,48% con 96 profesionales en huelga de los 226 en plantilla. Respecto al Hospital de Laredo, de los 152 médicos llamados a la convocatoria, el 32,89% ha hecho huelga, es decir, 50 profesionales.