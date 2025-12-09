Los médicos cántabros impugnarán los servicios mínimos de la huelga para reclamar un Estatuto Marco propio

Los médicos de Cantabria inician este martes, día 9, una huelga de cuatro días consecutivos --hasta el viernes 12, incluido-- para reclamar un Estatuto Marco propio para la profesión.

La huelga está convocada a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que decidió mantenerla tras rechazar la última oferta del Ministerio en relación al Estatuto Marco "porque no hay mejoras sustanciales".

Por su parte, desde el Sindicato Médico en Cantabria se ha defendido la necesidad de que los médicos cuenten con un estatuto propio, como el que, según ha indicado, tienen jueces, fiscales, profesores universitarios y el resto de médicos asalariados en Europa.

También ha censurado que el Ministerio pretenda que los médicos compartan la misma categoría que otros profesionales sanitarios, como los de Enfermería, cuando su formación y responsabilidad es "mayor".

Esta huelga se celebra tras el Puente de la Constitución-Inmaculada, en pleno aumento de casos de gripe.

Coincidiendo con el penúltimo día de huelga, el Sindicato Médico ha convocado para el jueves, día 11, a las 11.00 horas, una marcha que partirá de Valdecilla Norte, donde se leerá un manifiesto, hasta la Delegación del Gobierno.

Servicios mínimos en Cantabria

Según ha detallado la Consejería, en Atención Primaria, los servicios mínimos se han establecido "centro por centro", en función de la plantilla real y garantizando el acceso a urgencias y atención no demorable.

El decreto establece la presencia de 48 médicos y 16 pediatras en la red de Atención Primaria.

Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) funcionarán con más de la mitad de sus efectivos y las emergencias sanitarias 061 funcionarán con el 100% de su dotación médica.

Respecto a la Atención Hospitalaria, Salud ha indicado que se hace especial hincapié en la atención a las consultas de Oncología Médica o Radiodiagnóstico; los servicios "críticos", como Medicina Intensiva, Anestesia y Reanimación o Cirugía General, entre otros, así como las unidades de cirugía oncológica, urgente y no demorable, radioterapia, tratamientos en hospital de día, Farmacia (preparación y dispensación de quimioterapia, u otros tratamientos no demorables) y las Urgencias.

Crítica de los sindicatos a los servicios mínimos

Por su parte, el Sindicato Médico ha denunciado que en el decreto se han puesto servicios "muy por encima" de los establecidos en un festivo normal cuando debieran ser los mismos, "que es lo que marca la normativa", y se han incluido "cosas no esenciales".

Por otro lado, el sindicato convocante denunció que en algunos servicios se estaban "desprogramando pacientes" cuando "es algo que no se puede hacer".

Además, ha advertido que tampoco se puede exigir a los médicos que recuperen el trabajo perdido "forzando agendas" o durante su jornada ordinaria, "porque, si no, no tiene sentido" la huelga.