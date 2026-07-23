AVERÍA TREN

Una avería eléctrica impide la circulación de trenes en dos líneas de Cercanías de Cantabria

Las Mesas de Movilidad denuncian que las líneas C2 y C3 llevan paralizadas desde primera hora

Europa Press

Santander |

Una avería eléctrica impide la circulación de trenes en dos líneas de Cercanías de Cantabria
Una avería eléctrica impide la circulación de trenes en dos líneas de Cercanías de Cantabria | Europa Press

Una avería eléctrica de la distribuidora Viesgo está impidiendo desde el inicio de la mañana de este jueves la circulación de los trenes de dos de las tres líneas de Cercanías que hay en Cantabria, según han confirmado a Europa Press fuentes de Adif.

Concretamente, las líneas afectadas son la C-2 (Santander-Cabezón de la Sal) y la C-3 (Santander-Liérganes).

Desde Adif han explicado a esta agencia que debido a esta avería no se ha podido poner en marcha este jueves el servicio en ninguna de estas dos líneas, una suspensión que se mantendrá hasta que la incidencia no se solucione.

Por su parte, desde EDP, empresa matriz de Viesgo, han explicado a esta agencia que están intentando recabar toda la información sobre la incidencia.

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