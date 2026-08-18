Aparece un centenar de aves muertas en la ría de San Martín de Suances por causas aún sin determinar

El Ayuntamiento de Suances, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y en coordinación con la Asociación Proyecto Ría San Martín, ha adoptado medidas preventivas ante la aparición de alrededor de un centenar de aves muertas en la zona de la ría, principalmente ejemplares de anátidas (patos, cisnes y tarro blanco) y la posterior aparición de aves reidoras (gaviotas).

Ante esta situación, y con el objetivo de prevenir posibles riesgos y evitar que otros animales puedan acceder a la zona afectada y que, en consecuencia, la cadena trófica pueda ser dañada, el Ayuntamiento de Suances y la Asociación Proyecto Ría San Martín han procedido de manera coordinada a la colocación de un vallado de protección, delimitando el área en la que se han localizado las aves muertas.

Esta actuación tiene un carácter preventivo y busca evitar que animales puedan acudir a la zona y entrar en contacto con los ejemplares afectados, reduciendo así el riesgo de propagación o de generación de un posible foco de contaminación mientras se determina el origen de las muertes.

Gripe aviar descartada

En estos momentos, la gripe aviar ha sido descartada y se trabaja con la posibilidad de que pueda tratarse de un brote de botulismo, si bien todavía no existe una confirmación definitiva. El Ayuntamiento se encuentra a la espera de que el Servicio de Montes determine y comunique oficialmente las causas de la mortandad de las aves retiradas, por lo que ha solicitado que agilice el proceso de análisis de las mismas como también de las aguas de la ría, analítica que también ha procedido a realizar ya el Ayuntamiento quedando a la espera de los resultados.

Desde el Ayuntamiento se quiere trasladar un mensaje de tranquilidad, señalando que se están siguiendo las indicaciones de los servicios competentes y que las actuaciones se están desarrollando de manera coordinada con las entidades implicadas, a la espera de un diagnóstico para poder activar el protocolo de actuación tal y como se ha informado desde la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria.

Llamamiento a la colaboración

El Consistorio continuará realizando un seguimiento de la situación y adoptará las medidas que sean necesarias en función de los resultados y de las indicaciones de los organismos responsables, manteniendo la colaboración con la Asociación Proyecto Ría San Martín para contribuir a la protección y conservación de este espacio natural, considerado uno de los 44 humedales más importantes de Cantabria según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Ayuntamiento de Suances agradece la colaboración de todas las personas y entidades implicadas y recuerda la importancia de no acceder a la zona delimitada ni manipular las aves muertas, a la espera de que los servicios técnicos determinen definitivamente el origen de esta mortandad.