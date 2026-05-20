Los alojados en el Princesa Letizia se incrementan un 32% y las pernoctaciones casi un 17% en 2025

Las personas alojadas en el centro de acogida Princesa Letizia ascendieron a 1.947 en 2025, lo que supone un incremento del 32% en comparación con el año anterior, mientras que las pernoctaciones aumentaron un 17%, al pasar a 15.440 frente a las 13.212 de 2024.

En cuanto a la procedencia, se ha detectado que los usuarios de Mali, cuyo número hasta 2024 era "prácticamente anecdótico" a efectos estadísticos, llegaron masivamente al centro a partir de la primavera de 2025.

Además de los usuarios individuales, el centro proporcionó alojamiento a nueve familias, (13 adultos y 12 menores, cinco de ellos miembros de una misma familia). Entre todas computaron un total de 464 estancias.

Con respecto a los programas para usuarios de media estancia, el de intervención social atendió a 209 personas, de forma que 40 lograron alojamiento con la intermediación directa del centro.

Además, se consiguieron 104 inserciones laborales, lo que supuso un récord con respecto a 2024. En este sentido, se realizaron 63 entrevistas laborales; 28 usuarios participaron en formación, completando 46 cursos; y en los talleres de habilidades sociales participaron 94 personas.

Además, 18 personas participaron en el programa de vida independiente y siete estuvieron en el programa de viviendas de adaptación a la vida autónoma.

Son datos facilitados en el Patronato de la Fundación Servicios Sociales, que se reunió este martes en el Ayuntamiento de Santander bajo la presidencia de la alcaldesa, Gema Igual, y que aprobó el Plan de Actuación para 2026, que refuerza tres ámbitos esenciales: la sensibilización comunitaria, la atención a personas sin hogar y el apoyo educativo a la infancia y adolescencia.

Otro de los grandes programas sigue siendo el de Ola de Frío, que en 2025 atendió a 6.652 personas. Se repartieron 159 mantas, 72 kilos de café y 20 de cacao y se ha hecho seguimiento diurno con fichas individualizadas.

Por su parte, en el Centro de Día Carolina López Dóriga se atendió a 63 niños, a los que se ha ofrecido un espacio seguro y de confianza para favorecer la intervención con ellos y sus familias cuando se encuentren en situaciones de riesgo de desprotección o desprotección moderada para asegurar su normal desarrollo, previniendo y/o eliminando su exclusión social.

En total, se ha intervenido sobre 33 unidades familiares. La intervención se ha cerrado en 16 de ellas: en ocho por consecución de los objetivos, en cuatro por derivación a otros recursos, en tres por déficit motivacional y en uno por traslado a otra comunidad autónoma. Es decir, que se han conseguido los objetivos planteados en el 50% de los casos.

Finalmente, se han aprobado las cuentas, que en 2025 obtuvieron un excedente de 63.666 euros.