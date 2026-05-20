Ocho agencias comercializan desde hoy las 'Rutas Culturales Senior' con 11.800 plazas

El programa 'Rutas Culturales Senior Cantabria', destinado a mayores de 55 años, comenzará a comercializarse este miércoles, el 20 de mayo, a través de ocho entidades turísticas y agencias de viajes que se han adherido al convenio suscrito entre el Gobierno autonómico y la Unión Nacional de Agencias de Viajes, y que ofrecerá 200 rutas o destinos y más de 11.800 plazas.

En concreto, se trata de entidades relacionadas con el turismo y expertas en el viajes de grupos, la mayoría de ellas de ámbito nacional y con experiencia en otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura.

El mismo está dirigido a los mayores de 55 años residentes en la comunidad autónoma y tiene como objetivo abordar la soledad no deseada, promover la participación social, el bienestar emocional y el derecho al ocio de este colectivo durante este año.

De este modo, las rutas están diseñadas para garantizar una experiencia completa a los participantes, incluyendo un mínimo de dos visitas culturales o excursiones, un guía acompañante durante todo el recorrido desde el punto de recogida hasta el regreso y alojamientos en hoteles de tres estrellas o más, condiciones de accesibilidad y régimen de pensión completa.