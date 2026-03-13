Soterramiento en Torrelavega

Abre al paso de peatones la prolongación de la pasarela peatonal que cruza la vía auxiliar de Torrelavega

Esta pasarela que posibilita el acceso a la pasarela sobre el río Saja quedará abierta al tránsito de peatones este viernes, 13 de marzo, a las 20:00 horas

Alicia Real

Santander |

Abre al paso de peatones la prolongación de la pasarela peatonal que cruza la vía auxiliar de Torrelavega | Mesa de Movilidad del Besaya

Este viernes, 13 de marzo, a partir de las 20:00 horas, quedará abierta al tránsito de peatones la prolongación de la pasarela peatonal provisional que cruza el desvío ferroviario en ejecución, y que posibilita el acceso a la pasarela peatonal existente sobre el río Saja desde la calle Antonio Bartolomé Suárez.

Así lo anunciado el ayuntamiento de Torrelavega, una vez finalizados los trabajos necesarios para garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad. Así, se procede a habilitar este nuevo tramo para su uso por parte de los viandantes, según el comunicado remitido por el consistorio.

"Con esta actuación se mejora la continuidad del itinerario peatonal en la zona y se facilita el paso seguro de los peatones durante el desarrollo de las obras", insisten desde el ayuntamiento de la capital del Besaya.

