Álex Fernández: "Si me preguntan mi estadio preferido diré El Sardinero"

Álex Fernández Iglesias ha jugado 141 partidos en Primera y 247 en Segunda. Debutó con el Real Madrid en los Campos de Sport de El Sardinero en 2011 y se despidió del Cádiz, en el que ha estado nueve temporadas, el domingo marcó gol y luego recibió un emotivo pasillo que le hicieron tanto sus compañeros como los futbolistas del Racing al ser sustituido. El futbolista da la gracias a la afición y relata todo lo que vivió: "Felicidades al Racing y a su afición que se merecen ser campeones y volver a Primera. El Racing tiene que ser un equipo de Primera División por afición y por la ciudad que tiene detrás". "No me lo esperaba y estoy muy agradecido. Sé que los compañeros iba a hacer algo y que hablaron con los del Racing. Estoy muy agradecido, de corazón", recuerda.

"Hubo cierta confusión porque creo que lo dijeron por megafonía, pero no me retiro. Dejo el Cádiz, que es el club de mi vida", explica. No es habitual en el fútbol moderno que un jugador permanezca nueve temporadas: "Sí, es complicado en este fútbol, muy difícil. Tiene que haber un sentimiento de pertenencia por parte del club y que la institución te proteja también. Creo que se valora este tipo de jugadores y puede que el Cádiz y el Raicng supieran valorarlo el otro día".

Charlamos con el jugador de su relación con Sergio Canales, con el que coincidió en el Real Madrid, y de Álvaro Cervera, su entrenador en el Cádiz. "Los dos me hablaban maravillas de Santander", recuerda. "Debuté en Primera División con el Real Madrid y fue otro momento especial que no olvidaré nunca y ahora dejó el club de mi vida en El Sardinero en otro instante increíble. No sé si decir que es algo poético... Cuando me pregunten en el futuro por mi estadio preferido diré que es El Sardinero", asegura. El jugador apoyó en su momento al club tras al plante de honor: "Siempre me ha gustado mucho el club y he estado conectado. Para mí es un grande, con buenos futbolistas siempre, debuté allí, coincidí con Canales, Cervera... Y me voy estos días a Santander de vacaciones, para que veas lo que me gusta aquello y su gente".