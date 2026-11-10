Por Román Pérez González,

Les pedimos que su trabajo sirva para que los que lo vemos desde fuera nos distraigamos de nuestra rutina. Son una simulación de la vida, una extensión de los sueños, un plagio de lo que nos gustaría ser, son magos, los mejores reciben motes y les abren las puertas para que su vida no se sepa donde empieza y donde acaba, son elegidos, caminan entre las aguas y se les perdonan los pecados porque luego cumplen marcando un gol o dando un pase.

Cada uno en su rango, en su ciudad, en su calle, en su país, en su continente todos tienen pábulo aunque a cada uno le dura más o menos el polvo mágico, la pelusilla que los hace diferentes y da igual que esa virtud sea entre un grupo de amigos en fútbol amateur porque a ese se le invita a más cervezas en el tercer tiempo que en la final del mundial.

Los buenos siempre tienen el todo incluido de la vida. Y, sin embargo, esta semana hemos descubierto que tienen miedos, que tienen lágrimas, que sufren, que son personas. Que entre partido y partido hablan con sus familias, que sus familias sufren con ellos, que tienen miedos a ser los que están expuestos a la desgracia.

La semana ha sido una hostia de realidad, una lavadora de emociones que ha hecho temblar los cimientos de la megaconstruccion. Y hemos descubierto sin tapujos, sin dobleces que los reyes del show son, en realidad, pringados como tú o como yo que deben cumplir con lo que diga el jefe cuando, en realidad, esta jornada no debería haberse disputado de ninguna manera.

La muerte de un jugador en el campo no ha conseguido que el deporte pare. Es un insulto, es tratar a los deportistas como máquinas, es no entender que la humanidad es clave, que la fragilidad es clave, cómo seguir jugando tras ese minuto de aplausos, tras ese minuto de homenaje a un compañero, qué coño importa ese esfuerzo por llegar a una pelota si de lo que se tiene ganas es de estar en casa, recogidos, respetando a un compañero, amigo, colega.

Qué falta de cuidado. Se va a hundir el fútbol, los clientes de la otra punta del mundo van a darse de baja por un fallecimiento, por no entender que los jugadores necesitan unos días de respeto, pena y tristeza, ¿de verdad? ¿De verdad el simulacro más seguido del mundo, el teatro que nos guía, no se puede permitir un fin de semana en silencio?

Las Palmas ganó con goles de Álex Suárez y Jefté en los últimos minutos, pero lo realmente reseñable es que el negocio traicionó al fútbol.