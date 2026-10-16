La Sanidad canaria resalta la importancia de la detección precoz contra el cáncer de mama

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el cáncer de mama que se celebra este lunes, recuerda a la población femenina la importancia de las revisiones periódicas para mejorar tanto la detección precoz de esta patología como las tasas de supervivencia. El cáncer de mama es la primera causa de muerte tumoral en la mujer, de ahí la importancia de participar en la citación del Programa de Diagnóstico Precoz. Su pronóstico depende principalmente de la extensión de la enfermedad en el momento de la detección, por lo que realizar un diagnóstico precoz es una de las vías para mejorar las posibilidades de curación. Numerosos estudios confirman la posibilidad de reducir la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres sometidas a detección precoz, en aproximadamente un 30 por ciento frente a las no estudiadas.

Ampliación de la cobertura de edad

A partir del 2027, siguiendo las directrices del Sistema Nacional de Salud que establece una implantación gradual de seis años, el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama del SCS ampliará la cobertura a toda la nueva población diana de 45 a 49 años y de 70 a 74 años, que actualmente asciende en las islas a unas 146.000 mujeres. De este modo se ha programado el inicio de la ampliación del cribado en 2027 añadiendo a la población de 49 y 70 años de forma que cada año se vaya incorporando a nuevas cohortes hasta cumplir la totalidad en el plazo de seis años que marca el Ministerio de Sanidad.

Diagnóstico precoz con equipos de alta tecnología

El ejecutivo destaca que el Programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama cuenta con once unidades fijas, repartidas por todas las islas, y una unidad móvil para llegar a aquellas zonas de difícil acceso con el objetivo de acercar el servicio a la población, promoviendo la detección precoz, acción que ayuda a reducir la mortalidad del cáncer de mama. Se trata de un programa de base poblacional, en el que se realiza la citación por carta personalizada a todas las mujeres censadas en los diferentes municipios. En ella se señala día, hora y lugar para acudir a realizarse la mamografía. La exploración se repite cada dos años y, para reducir posibles errores en la lectura de las mamografías, son valoradas por dos radiólogos diferentes. Para su implementación cuenta con equipos digitales de radiodiagnóstico para mamografías, equipos que están ubicados en todas sus unidades, tanto fijas como móviles. Son equipos de alta tecnología que permiten obtener una imagen de mejor calidad y con mayor capacidad de ajuste a la hora de hacer los informes, con lo que se reducen las proyecciones adicionales que, en muchos casos, hay que realizar a las mujeres para confirmar el diagnóstico. A ello hay que sumar que el sistema informático que posee permite al radiólogo contar con un software de apoyo a la lectura, lo que le aporta un mayor grado de seguridad en los informes a realizar. En este sentido, la mamografía digital proporciona una mayor rapidez y seguridad en el diagnóstico y su almacenamiento en un centro de datos centralizado permite consultas a larga distancia con mayor facilidad con otros especialistas en mamografía o reducir el número de procedimientos necesarios de seguimiento, entre otras ventajas. Gracias al diagnóstico precoz y a los avances en el tratamiento oncológico, en los últimos años se ha conseguido disminuir la mortalidad por este cáncer, alcanzando actualmente una supervivencia del 90 por ciento a los cinco años.

Accesibilidad

El SCS afirma que continúa reforzando las infraestructuras y los recursos tecnológicos destinados a la atención oncológica con el objetivo de mejorar el acceso al diagnóstico y al tratamiento, acercar las prestaciones a la población y reducir los desplazamientos entre islas y fuera del Archipiélago. La red de atención en oncología radioterápica del Servicio Canario de la Salud cuenta con servicios en Tenerife, en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC) y el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria; y en Gran Canaria, en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. A estos recursos se suman las unidades de oncología radioterápica de Fuerteventura y Lanzarote, que permiten acercar estos tratamientos a los pacientes de ambas islas y reducir los desplazamientos a los hospitales de referencia. Asimismo, el SCS está impulsando la instalación de ciclotrones en las dos provincias, unas infraestructuras que permitirán producir los radioisótopos necesarios para las pruebas de tomografía por emisión de positrones (PET), fundamentales para el diagnóstico y el seguimiento de distintas enfermedades oncológicas, entre otras patologías. En el Hospital Universitario de Canarias ya se han iniciado las obras para instalar el ciclotrón, con una inversión de once millones de euros. Por su parte, se ha licitado por 31 millones de euros la construcción de un edificio anexo al Hospital Doctor Negrín que albergará otro ciclotrón y una unidad de protonterapia, una modalidad avanzada de radioterapia de alta precisión indicada para determinados tipos de cáncer.