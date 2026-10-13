Los Premios Canarios de la Música 2026 regresan al Teatro Leal de La Laguna el 2 de diciembre

Los Premios Canarios de la Música han cerrado el plazo de inscripción de su octava edición con un total de 380 candidaturas, una cifra que vuelve a poner de manifiesto la diversidad de estilos y propuestas que conviven en el panorama musical del Archipiélago. La gala de entrega de los galardones regresará este año al Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna, el próximo 2 de diciembre, escenario que ya fue sede de la edición anterior.

Entre las candidaturas recibidas destacan las 90 propuestas que optan al premio a Mejor Canción del Año, una de las categorías más concurridas, seguida de Mejor Videoclip, con 52 inscripciones, y Artista Revelación, con 37. Por estilos musicales, se han presentado 23 trabajos de músicas de raíz, 20 de rock, 13 de música urbana, 12 de pop y 9 de jazz. El proceso de valoración de las candidaturas se desarrollará del 9 al 25 de octubre, periodo durante el cual el jurado examinará los trabajos presentados para determinar los nominados de esta edición. Como es habitual, el jurado reúne a profesionales de distintos ámbitos de la industria musical canaria y a ganadores de anteriores convocatorias. Este año se incorporan ocho nuevos miembros, todos ellos reconocidos en la edición de 2025: Pedro Guerra, Julia Rodríguez, Maite Artajo, Musicafé Podcast, Carlos Meneses, Carlos Arocha, la Orquesta Universitaria Maestro Valle y Superstereo Recording Studio. Con esta nueva convocatoria, los Premios Canarios de la Música continúan su labor de reconocimiento a la creación, la producción y el trabajo de los profesionales que hacen posible la música en las Islas, desde los artistas y compositores hasta los estudios de grabación y demás agentes del sector.

Los Premios Canarios de la Música están organizados por la Asociación Premios Canarios de la Música y la Radio Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna