Por Román Pérez González

En el tránsito del martes al miércoles pasado falleció mi madre en Hospital Dr Negrín. Fue inesperado. Todavía estamos aceptando el golpe, rehaciendo la vida que ahora empieza. Vi el partido por el móvil en su casa, con mi hijo y mi sobrino dándolo todo, ajenos, aunque extrañados por la ausencia desde hace unos días. Paco y David entiendo que por respeto apenas comentaron nada por WhatsApp, cosa que solemos hacer siempre aunque yo iniciara la conversación con nuestra porra habitual. Mi hermana, mi cuñado, mi mujer y yo hablábamos de los siguientes pasos, de qué hacer, de cómo afrontar ahora la normalidad. Los niños jugaban con una pelota de la Unión Deportiva en el salón, el partido transcurría con solvencia, Las Palmas estaba bien plantada, reconstruíamos mi hermana y yo la secuencia que desembocó en el final como si al hacerla quisiéramos entender aquello que se nos escapa y que nunca tendrá explicación. Estamos jodidos, profundamente heridos. Enzo marcaba un buen gol de estrategia y nosotros estábamos llorando recordando una anécdota con mi madre. Coincidió. Interrumpí al rato un segundo anunciando el gol y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, que diría Sabina. Estos días estoy funcionando como un delantero malo: si pienso mucho, me derrumbo, la cago; si voy haciendo cosas, más o menos todo fluye. Es lo normal. Pero es que nada es normal ahora. Llevábamos años en el que nuestro centro era mi madre y ahora toca saber qué y cómo se construye sobre las ruinas. Encontraremos la senda aunque ahora solo veamos la distancia que hay desde el subsuelo hasta la superficie. Miyashiro marcó el segundo al rematar una contra de Iván Jaime, buen partido el suyo. La UD de Albert Sánchez, haciendo cuatro cositas con sentido, está ahora mismo creciendo, encontrando el modo de hacer que todo fluya, de la mejor manera con lo que hay. Suficiente para como se estaba. Aprendiendo sobre la marcha, como tantas y tantas y tantas veces pasa en la vida.