Luz verde al inicio de las obras del tercer carril de la TF-5

Las obras para habilitar un tercer carril en la autopista del norte (TF-5), entre Guamasa y el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, podrían comenzar antes del próximo verano si se cumplen los plazos previstos por el Gobierno de Canarias. La adjudicación de los trabajos está prevista para el mes de abril.

El proyecto, presentado recientemente por representantes del Gobierno regional, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, contará con una inversión de 66,4 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 35 meses. La actuación contempla la creación de un tercer carril en sentido descendente entre los kilómetros 11 y 15 de la autopista, además de mejoras en los enlaces de Guamasa, Aeropuerto Norte y San Lázaro.

Según las administraciones, el objetivo es aumentar la capacidad de la vía y mejorar la fluidez del tráfico en uno de los tramos más congestionados de la isla, por el que circulan cada día unos 110.000 vehículos. Durante la ejecución de los trabajos se mantendrán los dos carriles actuales para reducir las afecciones a la circulación.

El proyecto también incluye actuaciones de drenaje, como la construcción de tanques de tormenta para recoger el agua de lluvia y mejorar la seguridad de la infraestructura.

Reacción vecinal

Desde la Asociación de Vecinos de Guamasa valoran positivamente la iniciativa, aunque reclaman más información sobre el desarrollo de la obra y su posible impacto en la zona. Su presidente, Jonay Lutzardo, señala que la ampliación de la TF-5 puede ayudar a aliviar los problemas de tráfico que sufre la autopista, pero pide a las administraciones que expliquen con mayor detalle cómo afectarán las obras a los residentes de Guamasa y a los núcleos cercanos.

Los vecinos insisten en que no se oponen al proyecto ni a las mejoras en la movilidad de la isla, pero consideran necesario contar con más información para resolver las dudas que existen entre la población.