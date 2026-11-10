Canarias consigue el compromiso del Estado ante una nueva emergencia migratoria

La llegada de casi 7.500 migrantes a Canarias en apenas diez días ha vuelto a colocar al archipiélago en el centro del debate sobre la política migratoria española y europea. La intensidad de las llegadas, especialmente a la isla de El Hierro, ha obligado a activar una nueva respuesta institucional que se ha materializado en una serie de compromisos alcanzados este martes entre el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el Ejecutivo central, durante la reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración.

Entre las principales medidas acordadas destaca el refuerzo de la atención sanitaria en el puerto de La Restinga y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Andrés. Para ello, el Gobierno central aportará un millón de euros adicional destinado a contratar personal médico y de enfermería a través de Cruz Roja. El objetivo es atender las patologías leves, los cuadros de deshidratación y otras complicaciones derivadas de las duras travesías marítimas, evitando que toda esa asistencia recaiga sobre los profesionales del Servicio Canario de Salud.

La medida resulta especialmente necesaria en una isla cuya infraestructura hospitalaria está dimensionada para atender a una población reducida y que, sin embargo, debe responder periódicamente a situaciones de emergencia de una magnitud muy superior a sus recursos habituales.

El segundo eje de actuación se centra en el refuerzo policial y administrativo. El compromiso estatal contempla incrementar los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como los servicios de traducción e interpretación presencial. Se pretende agilizar la identificación, la tramitación de los expedientes y las derivaciones de las personas migrantes hacia otras islas y la Península.

También se reforzará Salvamento Marítimo con una embarcación adicional, de manera que Canarias contará con tres unidades Salvamar en el dispositivo señalado para afrontar el incremento de las operaciones. A ello se sumará un refuerzo de las plantillas y la incorporación temporal de entre cuatro y seis guaguas para facilitar los desplazamientos en El Hierro sin perjudicar el transporte público, escolar y turístico.

El Gobierno central se ha comprometido a articular un fondo de compensaciones para los negocios y profesionales afectados. Asimismo, Hacienda estudiará la posibilidad de aplicar beneficios fiscales en el IRPF a los residentes de esta localidad, tomando como referencia las medidas adoptadas para La Palma.

A estas actuaciones se suma la declaración de emergencia migratoria y la habilitación de más de quince millones de euros para ampliar plazas estatales y facilitar los traslados. También se contempla reforzar la coordinación administrativa para agilizar la reubicación de menores migrantes no acompañados, una responsabilidad que continúa suponiendo una importante sobrecarga para Canarias, donde se atiende a cerca de 3.000 menores.