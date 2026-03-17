La borrasca Therese empezará a dejarse notar este miércoles

Los efectos de la borrasca Therese comenzarán a dejarse notar este miércoles con fuertes vientos y mala mar. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado los avisos por estos fenómenos y recomienda estar pendiente de las actualizaciones porque será un capítulo de larga duración. A partir de este miércoles se espera un episodio de tiempo muy adverso en todo el archipiélago, con varios días de chubascos fuertes, viento intenso y mala mar, que tenderá a empeorar de cara al fin de semana. El primer frente asociado a Therese barrerá las islas con lluvias generalizadas, más intensas en Tenerife y acompañadas de tormenta y algo de granizo. Para este miércoles se esperan vientos superiores a los 80km/h. La AEMET reconoce que, a día de hoy, el impacto puede similar a borrascas recientes como Emilia o Francis. Ya pasado el jueves algunos expertos hablan de que los modelos llegan a plantear acumulados de alrededor de 200 litros por metro cuadrado en áreas muy concretas, por lo que se vigilan crecidas de barrancos y posibles desprendimientos. La AEMET actualizará mañana la información y recomienda un seguimiento detallado y actualizado.