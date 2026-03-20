Álvaro Cervera y su "que se manden a mudar" a los que ponen los horarios del Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, mostró su malestar por la planificación de horarios tras el encuentro disputado ante el Celta Fortuna, poniendo el foco en el perjuicio directo que, a su juicio, sufren los aficionados insulares. El técnico relató una anécdota vivida en el viaje de regreso desde Vigo que evidencia esta situación. En el mismo avión en el que el equipo regresaba a la isla coincidieron con varios jóvenes seguidores del Tenerife que habían viajado para ver el partido… pero que no pudieron hacerlo.

Según explicó Cervera, estos aficionados habían comprado sus billetes con dos meses de antelación, sin conocer aún la fecha definitiva del encuentro. Finalmente, el partido se disputó en la noche del viernes, lo que provocó que llegaran tarde y se lo perdieran. “Nos encontramos con ocho o diez chicos que venían al partido. Habían sacado el billete con tiempo, pero luego se cambió al viernes y no pudieron verlo”, relató el entrenador.

El técnico no ocultó su enfado y reclamó mayor previsión en la designación de horarios, especialmente en un contexto como el del Tenerife, condicionado por la insularidad. “Vivimos en una isla, solo podemos salir por aire o por mar y tenemos que planificar los viajes con antelación”, recordó.

En este sentido, Cervera insistió en que situaciones como esta deberían evitarse para facilitar el desplazamiento de la afición. “No sé si cuesta tanto avisar con más margen de los partidos para que la gente pueda organizarse”, apuntó. El entrenador blanquiazul lamentó especialmente que estos seguidores viajaran exclusivamente para apoyar al equipo y no pudieran hacerlo: “Eran chicos que habían sacado el billete solo para eso. A nosotros nos habría gustado tenerlos allí”.

Por último, lanzó un mensaje contundente dirigido a los responsables de la planificación: “No sé a quién le corresponde, pero deberían hacérselo mirar… o como decimos por aquí, mandarse a mudar, porque no lo entiendo”.