METAFUTURO IMPULSA

Menorca podría verse 'beneficiada' a nivel turístico por la tensión en Oriente Medio

Los mercados centroeuropeos apostarán con destinos seguros

Iván Martín

MENORCA |

Menorca podría ser uno de los destinos turísticos más demandados en los próximos meses si el conflicto en el Oriente Medio se alarga en el tiempo. Así lo cree el director de marketing y comunicación de la empresa Mabrian Technologies.

Carlos Cendra, que participará el próximo miércoles 18 en las Jornadas Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears que se llevarán a cabo en la sala multifuncional de Es Mercadal, ha asegurado que de persistir la actual situación geopolítica "la temporada en Menorca podría incluso ser mejor que la anterior".

Sin embargo, ha recordado que Menorca no se puede relajarse en este contexto a causa de la feroz competencia con otros destinos europeos.

