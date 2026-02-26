La isla de Menorca acoge la segunda Jornada Metafuturo Impulsa Turismo organizada por Onda Cero

Onda Cero celebra el miércoles, 18 de marzo, en la sala Multifuncional des Mercadal un foro abierto a la sociedad que busca reflexionar sobre la actividad turística para mejorar la competitividad y la sostenibilidad con la participación como presentador de Carles Lamelo, director de ‘Gente Viajera’, y ponentes como Antoni Riera, catedrático de economía del Universitat de les Illes Balears y director de la Fundació Impulsa Balears, entre otros.

Menorca acoge el próximo miércoles, 18 de marzo, desde las 10.30 a las 14.00 horas en la Sala Multifuncional des Mercadal la segunda edición de la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears que organiza Onda Cero. Se trata de un nuevo espacio de debate y reflexión, presentado por Atresmedia Radio, que tiene como objetivo la divulgación de la actividad turística en las Islas Baleares y la reflexión dentro del sector con el objetivo de mejorar la competitividad y sostenibilidad turística del archipiélago, con especial atención a la conservación del medio ambiente, la economía y la preservación de la cultura local.

La segunda edición de este nuevo foro, organizado por Onda Cero, estará conducida por Carles Lamelo, director del programa de viajes y turismo líder y decano de la radio española, Gente Viajera, y contará con la participación de Antoni Riera, Catedrático de Economía del Universitat de les Illes Balears y director de la Fundació Impulsa Balears, así como con destacadas figuras del sector turístico balear del ámbito empresarial e institucional y relevantes actores de la industria turística global.

El acceso al foro es gratuito para los interesados previa inscripción en la web www.ondacero.es/menorca cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB), la Fundació del Foment del Turisme de Menorca y la colaboración de CAEB, MABRIAN Y ARTIEM HOTELS.

PROGRAMA FORO MENORCA 2026

11.00 Apertura del foro a cargo del Consell de Menorca.

11.10 Ponencia: La cultura como parte del desarrollo turístico sostenible: el opening cultural de Menorca.

11.20 Mesa: Menorca como referente en sostenibilidad turística desde la perspectiva de la colaboración público-privada. Con representantes del sector turístico de la isla.

11.50 Ponencia técnica: El reto de la sostenibilidad económica en Baleares y Menorca, a cargo del profesor Antoni Riera, director técnico de la Fundación Impulsa.

12.20 Mesa: Baleares y el reto de la sostenibilidad. Con representantes del sector turístico de las Islas Baleares.

12.50 Clausura institucional a cargo del GOIB.

13.00 Coctel/networking abierto a todos los asistentes.

14.00 Fin del evento

Sobre Metafuturo Impulsa

Metafuturo Impulsa es una iniciativa de Atresmedia, un foro de reflexión sobre la sociedad del futuro que se celebra anualmente en diferentes ubicaciones y aborda temas relacionados con los desafíos sociales, políticos y tecnológicos que se vislumbran en el horizonte.

A través de estos eventos, Atresmedia busca generar un espacio de debate y análisis para comprender y prepararse para los cambios que traerá el futuro.