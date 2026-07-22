La UCA de Menorca impulsa la campaña «No facis llarg» para promover unas fiestas más seguras

La Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del Consell Insular de Menorca ha puesto en marcha la campaña «No facis llarg», una iniciativa dirigida especialmente a los jóvenes con el objetivo de fomentar un ocio responsable durante las fiestas patronales y reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias. La campaña combina acciones de sensibilización, prevención y difusión de consejos prácticos para disfrutar de las celebraciones de forma segura.

La consellera insular de Bienestar Social, Carmen Reynes, destacó que la prevención constituye una de las principales líneas de actuación del servicio, junto con la atención a las personas con problemas de adicciones. En este sentido, recordó la importancia de seguir trabajando para combatir la normalización del consumo de alcohol en los entornos festivos mediante campañas educativas y de sensibilización.

La campaña se apoya en un decálogo de recomendaciones con mensajes cercanos y expresiones propias de Menorca, entre las que se encuentran comer antes y durante el consumo de alcohol, mantenerse hidratado, no presionar a nadie para consumir, evitar mezclar sustancias, cuidar de las personas que puedan encontrarse mal y utilizar el transporte público, el autobús o el taxi para regresar a casa con seguridad.

Además de la colocación de carteles en todos los municipios, la iniciativa tendrá presencia en redes sociales y en los Puntos Lila instalados durante las fiestas, donde también se repartirán gorras con la imagen de la campaña y material informativo con un código QR para acceder al decálogo completo.

Desde la UCA señalan que el alcohol continúa siendo la principal causa de demanda de atención, seguido por la cocaína. Asimismo, aumenta la preocupación por las adicciones comportamentales, especialmente las relacionadas con el uso excesivo de pantallas, las tecnologías digitales y el juego en línea, aspectos que ya forman parte de los talleres preventivos desarrollados en los centros educativos.

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