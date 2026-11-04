El II Seminario 'Menorca Activa Plus' reunirá a expertos para potenciar el turismo activo y de naturaleza

La Asociación Menorca Activa ultima los detalles del II Seminario Menorca Activa Plus Natura, una cita que busca reunir a profesionales del sector para abordar las nuevas oportunidades del turismo activo y de naturaleza en la isla.

Tras el éxito alcanzado en la edición anterior, el seminario mantendrá su ubicación en el marco del Llatzeret de Maó y se desarrollará durante la jornada del viernes 13 de noviembre, extendiéndose hasta las 16:30 horas.

Según ha explicado la presidenta de Menorca Activa, Catalina Florit, el objetivo principal de esta segunda edición es ir «un paso más allá» respecto al año pasado. Si bien la sostenibilidad y el compromiso ambiental siguen siendo el pilar fundamental, la jornada se concibe esta vez como un espacio de trabajo práctico y formación enfocado en proporcionar herramientas concretas para ayudar a las empresas locales a crear nuevos productos y experiencias atractivas.

El seminario contará con un plantel de expertos de reconocido prestigio. Antoni Fabregat ofrecerá una sesión práctica sobre el uso de la inteligencia artificial aplicada a la gestión diaria y la creación de productos turísticos. O Pau Calero, consultor y experto en turismo activo, dirigirá un taller participativo orientado a pulir y enriquecer la oferta existente de las empresas.

Durante el evento también se rendirá un reconocimiento especial a Javier Ares por su destacada labor en la divulgación y promoción del fenómeno del eclipse observable desde la isla.

A pesar de las elevadas temperaturas registradas durante la temporada estival, Florit ha destacado la gran capacidad de adaptación de las empresas de la isla, asegurando que las actividades de mar, el senderismo y las rutas a caballo siguen teniendo una gran demanda entre los visitantes.

El seminario, que cuenta con el apoyo de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, es totalmente gratuito y está abierto tanto a socios como a cualquier profesional del sector previo registro a través de la página web oficial de Menorca Activa.