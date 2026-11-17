El PSOE de Menorca ha denunciado este martes la intención del Partido Popular de acabar con el uso del catalán y del resto de lenguas cooficiales en los debates del Congreso de los Diputados. El diputado socialista Marc Pons ha criticado que esta propuesta figure en el programa electoral de los populares, presentado por Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Pons ha recordado que la posibilidad de utilizar el catalán, el euskera y el gallego en la Cámara Baja fue uno de los avances conseguidos durante la actual legislatura, gracias al acuerdo entre diferentes formaciones políticas progresistas y el apoyo de otros grupos parlamentarios. En este sentido, ha destacado el papel de Francina Armengol, presidenta del Congreso, en la puesta en marcha de esta medida.

El dirigente socialista ha cuestionado también el planteamiento del PP, que ha presentado su programa electoral bajo el lema Reconstrucción Nacional. «¿Esto es reconstrucción nacional para los populares?», ha planteado Pons, que considera contradictorio defender ese proyecto mientras se propone limitar la presencia de las lenguas cooficiales en las instituciones del Estado.

El socialista también ha dirigido sus críticas al Govern balear, al que ha reprochado que no defienda públicamente el mantenimiento de esta medida. «Que el Govern balear no defienda esta iniciativa significa que también es responsable de la prohibición», ha afirmado. Asimismo, ha considerado que el Ejecutivo autonómico no debería haber permitido que el PP de Feijóo asumiera un compromiso electoral que, a su juicio, perjudica a la lengua catalana.

Pons ha asegurado que el PSOE trabajará para mantener el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso si Pedro Sánchez vuelve a presidir el Gobierno durante los próximos cuatro años. «No permitiremos que la derecha nos recorte derechos que hemos conseguido con consenso y diálogo», ha manifestado.

El diputado ha concluido criticando que la propuesta popular pueda suponer, en su opinión, un retroceso en el reconocimiento de la diversidad lingüística del Estado y ha advertido del riesgo de volver a una España que «desprecia todo aquello que no sea nacionalismo español».