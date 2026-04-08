Menorca arranca su temporada cultural con el esperado Opening Cultural

El Opening Cultural Menorca 2026 marca el inicio de una programación que se extenderá hasta el 25 de abril con más de 40 actividades repartidas por toda la isla.

Exposiciones, conciertos, talleres conforman una oferta cultural diversa. La iniciativa, impulsada por la Fundación Fomenta el Turismo de Menorca, apuesta por el arte contemporáneo, la artesanía y la creatividad local como ejes claves para alargar la temporada turística más allá del verano.

La gala inaugural será este martes a las 20.30 en el Teatro Principal de Mahón a cargo del guitarrista flamenco Yeray Cortés.

Durante las próximas semanas todas las localidades de la isla acogerán actividades culturales con esta iniciativa. Menorca refuerza su apuesta por un turismo sostenible y ligado a la cultura.

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