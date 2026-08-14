José Luis Benejam vive las fiestas de Sant Llorenç con "emoción, responsabilidad y máxima intensidad"

El municipio de Alaior ya se encuentra inmerso en el clímax de sus fiestas patronales de Sant Llorenç. Tras semanas de actividades que se iniciaron el pasado 25 de junio, la localidad vive con entusiasmo y gran expectativa su gran fin de semana festivo. En una entrevista concedida a Onda Cero desde las instalaciones de Hipermueble, el alcalde de Alaior, José Luis Benejam, ha compartido sus impresiones y sentimientos ante unos días tan señalados.

Benejam ha definido el espíritu de Sant Llorenç como una combinación única de "pasión, tradición, memoria, recuerdo, fiesta, alegría y reencuentro". Según el alcalde, estos valores resumen a la perfección el sentir de los alaiorenses durante estas fechas: "Estamos todos muy ilusionados y emocionados. Sant Llorenç es todo esto y mucho más, y es exactamente lo que late ahora mismo en el pueblo".

La entrega del bastón de mando, el momento más emotivo

Preguntado por el momento más especial de las celebraciones, Benejam no dudó en señalar el acto de entrega del bastón de mando a la caixera Batlessa, Maria Antònia Pons. Este año marca el quinto ejercicio consecutivo de Pons al frente de la colcada, un papel que el alcalde calificó de "extraordinario". "Cuando las cosas funcionan tan bien, ¿por qué deberíamos cambiarlas? Maria Antònia hace un trabajo ingente e impecable dirigiendo la junta de caixers y la colcada. Reconocer su labor y entregarle el bastón de mando es uno de los momentos más intensos y bonitos para mí como alcalde", destacó Benejam. Asimismo, enfatizó la importancia de la entrega del pendón al Caixer Fadrí y la lectura del pregón como otros momentos cumbre del inicio festivo.

Seguridad y bienestar animal ante el calor

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la gestión de la seguridad y el bienestar de los participantes, tanto de las personas como de los caballos, especialmente ante las elevadas temperaturas estivales. El alcalde explicó que el Ayuntamiento y la junta de caixers cuentan con protocolos bien articulados para responder a cualquier eventualidad. Con un elevado número de caballos participando en los juegos y jaleos de este año, Benejam remarcó que la salud de los animales y la seguridad de la comitiva son prioridades absolutas: "Vivir las fiestas desde la Alcaldía se hace con mucha intensidad, pero sobre todo con un profundo sentimiento de responsabilidad para garantizar que todo salga bien y que no haya ninguna incidencia".

Aparcamientos y facilidades para los visitantes

Ante la gran afluencia de público prevista durante todo el fin de semana, se recuerda que se han habilitado y reforzado grandes zonas de aparcamiento en los accesos al municipio, como el espacio de Tanca de Can Bep (junto a los semáforos, entre la calle des Banyer y la carretera Nova). Además, se ha destacado la existencia de servicios de transporte público especiales como el Jaleo Bus para facilitar la llegada de vecinos de otros puntos de la isla sin necesidad de utilizar el vehículo privado.