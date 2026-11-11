La huelga general obliga al Ayuntamiento de Es Mercadal y Fornells a adaptar sus actos por Sant Martí d’Hivern

El Ayuntamiento de Es Mercadal y Fornells celebra este miércoles la festividad local de Sant Martí d’Hivern, un día festivo en el municipio que este año ha estado marcado por la coincidencia con la convocatoria de huelga general a nivel nacional. Esta coincidencia ha obligado al equipo de gobierno a reestructurar y modificar el programa de actos previstos.

Según ha explicado el alcalde, Joan Palliser, en una entrevista concedida a Més de Uno Menorca, los comercios y la actividad habitual del municipio permanecen cerrados por tratarse de un festivo patronal local y no por el seguimiento del paro general: «Hoy la mayoría de comercios cierran porque es nuestro día festivo, por lo que no contará como participación en la huelga», ha aclarado Palliser.

Para facilitar que los vecinos puedan sumarse a las diferentes manifestaciones y convocatorias del día de huelga, el consistorio ha decidido reprogramar varias de sus actividades principales. La jornada de juegos infantiles «Bota i Juga», prevista inicialmente para este miércoles en la plaza Pare Camps, se ha trasladado al domingo 15 de noviembre. Además, el acto institucional de esta tarde en la Sala Multifuncional se ha pospuesto a las 19:30 horas (inicialmente previsto a las 19:00 h) para no solapar con la manifestación convocada en Ciutadella y Maó.

A pesar de los ajustes horarios, la Sala Multifuncional acogerá esta tarde la entrega de premios de los concursos municipales de fotografía de Sant Martí, investigación, pintura y literatura infantil. Durante el evento se revelarán los nombres de los ganadores y se presentará oficialmente el nuevo logotipo del CEIP Sa Fontassa, elegido tras un concurso escolar.

El acto incluirá también un homenaje a tres caixers (Elena Tatavull, Miquel Tatavull y Pedro Marqués) por sus 25 años de participación activa en las fiestas patronales de verano, así como la entrega de insignias a la Junta de Caixers del bienio 2025-2026. Además, el Ayuntamiento presentará la nueva bandera oficial de las fiestas, encargada para renovar la tela del estandarte manteniendo el diseño y la imagen tradicional del santo.

La programación del festivo continuará durante el fin de semana con una visita guiada a la finca de Lluriach Vell el sábado por la mañana y la actuación del grupo Entonats por la tarde.