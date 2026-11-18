La vicepresidenta del Gobierno anunció en una comparecencia en la Diputación Permanente la aprobación de una nueva planificación por parte del Gobierno central dotada con 289 millones de euros destinados a Menorca. Esta estrategia tiene como objetivo principal avanzar en la transición energética portuaria, reducir las emisiones y garantizar la compatibilidad de la actividad de los puertos con la vida urbana.

Desglose de la inversión

Del presupuesto total aprobado, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, la inversión se distribuirá de la siguiente manera:

255 millones de euros se destinarán de forma directa a establecer un segundo enlace eléctrico submarino entre las islas de Mallorca y Menorca.

Se destinarán 30 millones de euros adicionales a la repotenciación de las subestaciones eléctricas existentes.

Así mismo, cabe destacar la puesta en funcionamiento de las baterías de Es Mercadal.

En puertos:

Se conseguirá que los motores auxiliares de los buques permanezcan apagados mientras estén amarrados.

Se eliminarán por completo las molestias asociadas, tanto en lo referente a ruidos como a la contaminación atmosférica local.

La electricidad suministrada provendrá directamente del nuevo enlace submarino y del proyecto de las baterías de Es Mercadal, garantizando que el incremento de la demanda energética no suponga un aumento en la producción de las centrales de generación tradicionales.