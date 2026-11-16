Detenido en Ciutadella tras agredir a un vecino con una barra metálica y amenazarlo de muerte

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella a un hombre de origen colombiano como presunto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas, tras agredir supuestamente a un vecino con una barra metálica y amenazarlo previamente.

Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde del pasado viernes en el centro de Ciutadella, después de que varias patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana fueran alertadas por un agente fuera de servicio de una pelea entre vecinos.

A su llegada, los policías localizaron a uno de los implicados, quien explicó que había recriminado al otro hombre por un supuesto intento de sustracción de la bicicleta de su mujer. Según su relato, había sido agredido, aunque en ese momento no presentaba lesiones de consideración.

Los agentes mediaron entre ambos vecinos y, tras lograr resolver inicialmente el conflicto, abandonaron el lugar. Sin embargo, poco después recibieron un nuevo aviso a través del 091 que alertaba de otra agresión en el mismo inmueble.

Al regresar, los policías encontraron a un hombre con una herida en la frente. La víctima manifestó que su vecino le había golpeado con una barra metálica, provocándole lesiones que requirieron asistencia sanitaria y varios puntos de sutura.

Amenazas previas y durante la detención

Durante las actuaciones, otros residentes del inmueble informaron a los agentes de que existían problemas y desavenencias anteriores entre ambos vecinos. Además, un testigo aseguró que el presunto agresor había amenazado previamente a la víctima con expresiones como «Ten cuidado conmigo que soy sicario».

Ante la gravedad de los hechos, los agentes procedieron a detener al sospechoso como presunto responsable de los delitos de lesiones y amenazas.

La intervención policial tampoco estuvo exenta de tensión, ya que el detenido mantuvo una actitud hostil hacia los agentes y llegó a amenazar a uno de ellos, al que manifestó: «Ya te conozco, cuando te vea por la calle, te voy a encontrar y te vas a enterar».