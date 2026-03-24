'Sa Fireta', la nueva feria que impulsa la artesanía y el producto local en Es Migjorn Gran

La primera edición de 'Sa Fireta' aterriza este sábado 28 de marzo en Es Migjorn Gran como una apuesta decidida por la artesanía, el producto local y las tradiciones de Menorca. El evento reunirá a productores, artesanos y propuestas culturales en una jornada abierta a todos los públicos que busca reforzar la identidad insular y dinamizar la economía local. Por este motivo, este martes en 'Illes Balears en la Onda' nos ha acompañado María Antonia Taltavull, consellera de economía y servicios generales del Consell Insular de Menorca.

Impulsada por el Consell Insular de Menorca, con la colaboración del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, nace con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de consumir productos de proximidad. Según ha explicado la consellera de Economía y Servicios Generales, María Antonia Taltavull, la feria surge tras decidir apostar por una iniciativa propia en la isla en lugar de participar en eventos externos, favoreciendo así que la inversión y el impacto económico permanezcan en el territorio.

El evento contará con unas 40 paradas de artesanía y agroalimentación, además de un amplio programa cultural que incluye cocina en directo, talleres, música y rondalles. También participarán cofradías de pescadores con producto fresco, se exhibirán razas autóctonas y habrá espacios específicos para niños, lo que convierte a 'Sa Fireta' en una cita intergeneracional que pone en valor tanto el sector primario como las tradiciones culturales menorquinas.

Bajo el lema ‘Ses arrels que ens uneixen’, la feria busca reforzar el vínculo entre productores, artesanos y consumidores, especialmente en un contexto global que invita a repensar los modelos de consumo. Desde la organización destacan la gran acogida por parte de los participantes y animan tanto a residentes como a visitantes a disfrutar de una jornada que pretende consolidarse como referente en la promoción de la cultura y la economía local de Menorca.