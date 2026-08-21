Fibralink modernizará su red de fibra óptica sin coste añadido para el cliente tras las fiestas de Gràcia

Con motivo de las fiestas de Sant Bartomeu, Onda Cero Menorca ha trasladado sus micrófonos a la oficina de Fibralink en Ferreries. Durante la emisión especial, la gerente de la compañía, Paula Barca, ha repasado el arraigo de la empresa en el municipio y ha anunciado importantes novedades para los usuarios.

Importante inversión tecnológica sin coste para los clientes

Coincidiendo con las fiestas patronales, Barca ha anunciado que la compañía llevará a cabo una renovación tecnológica integral en setiembre-octubre siendo Ferreries el primer municipio donde se actuará. La apuesta de Fibralink no supondrá coste alguno para los clientes de la empresa. "Realizaremos una inversión muy importante en la mejora de la red, cambiando los equipos de los clientes y aumentando las velocidades, todo ello sin ningún tipo de coste adicional", ha remarcado la gerente. Esta actualización busca reforzar el servicio en el municipio donde Fibralink comenzó su andadura hace más de 13 años, convirtiendo a Ferreries en el primer municipio de Baleares en contar con fibra óptica.

Compromiso con el comercio y la comunidad local

Fibralink ha vuelto a reafirmar su vínculo con el tejido social y económico del municipio. Además de apoyar proyectos locales como el patrocinio del equipo femenino de baloncesto o la colaboración con la asociación de comerciantes ACOINFE mediante el reparto de vasos reutilizables para las fiestas, Paula Barca ha destacado la apuesta constante de la compañía por la "economía circular" y la atención de cercanía. "Aunque seamos una empresa de telecomunicaciones, somos un producto local, de kilómetro cero y con fibra óptica propia. Eso significa que no dependemos de terceros ni atendemos a través de máquinas, sino con personas de carne y hueso desde Menorca", ha destacado Barca.

Finalmente, la gerente ha querido felicitar las fiestas a todos los vecinos de Ferreries, animándoles a disfrutar de las celebraciones patronales junto a la familia y amigos.