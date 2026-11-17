El municipio de Ferreries ha sido distinguido con el Reconocimiento al Comercio Tradicional 2027, otorgado por Pueblos Mágicos de España, un galardón que reconoce la importancia de los establecimientos tradicionales y su contribución a mantener viva la identidad de los pueblos.

Esta distinción destaca el valor de los negocios que forman parte de la vida cotidiana de Ferreries, establecimientos que, más allá de su actividad comercial, representan espacios de encuentro, cercanía y tradición.

El reconocimiento pone el foco en el comercio de proximidad y en el esfuerzo de generaciones de comerciantes que han contribuido a construir el tejido económico y social del municipio.

Ferreries cuenta con una importante tradición comercial y artesanal. Entre sus establecimientos reconocidos dentro del programa Emblemàtics de les Illes Balears figuran Ca na Clara, Ca na Genera, Can Doblas, Carnisseria Barber, Cas Xifoner, Maria Janer Artesania, Mobles Allés, Núria Deyà Joieria Artesania, Pastisseria Artesanal Lluís Febrer y Sa Lliberia.

El galardón supone un reconocimiento al conjunto de la identidad comercial de Ferreries y a la importancia de preservar los pequeños negocios, los oficios tradicionales y la actividad económica local.