Ferreries prevé recortar el recorrido de los caballos en Sant Bartomeu para combatir la fatiga por el calor

Con ambiente festivo, calles concurridas y un gran trasiego de vecinos y visitantes, Ferreries ultima los detalles para dar el pistoletazo de salida a las celebraciones de Sant Bartomeu. Con motivo de esta cita clave en el calendario menorquín, Onda Cero Menorca ha desplegado un programa especial desde las oficinas de Fibralink para pulsar la última hora de la festividad.

Bienestar animal y medidas ante las altas temperaturas

Uno de los puntos centrales abordados en los micrófonos de Onda Cero ha sido la atención a las elevadas temperaturas registradas durante las últimas semanas. El primer edil, Pedro Pons, ha detallado que el consistorio mantiene la previsión del programa habitual, aunque ha estado analizando la situación junto a la veterinaria encargada de la supervisión de las fiestas.

Como medida preventiva para reducir el desgaste de los animales, el Ayuntamiento contempla reducir a dos las vueltas de la comitiva durante la jornada principal del 24 de agosto en lugar de las tres habituales. Pons ha explicado que muchos ejemplares llegan a esta fase final del verano fatigados tras haber participado en múltiples fiestas a lo largo de la isla.

Programa festivo y movilidad recomendada

El programa de actos arranca este mismo viernes 21 con un ambiente prefestivo en la Plaza de España marcado por la actuación de la Orquestra Diversiones. Los momentos institucionales de mayor arraigo llegarán en las jornadas centrales:

Sábado 22: Celebración del tradicional Pregó.

Domingo 23: Acto de entrega de la bandera y el bastón de mando en el Ayuntamiento (Caixa Batle).

Lunes 24: Misa solemne de Sant Bartomeu con la corporación municipal acompañando a la colcada.

Para facilitar el acceso y evitar colapsos de tráfico, el Ayuntamiento ha habilitado tres aparcamientos disuasorios en las entradas del municipio (zona del polígono, dirección Es Migjorn y junto al cementerio). No obstante, desde la organización se hace un llamamiento al uso del transporte público (Jaleo Bus), una opción cada vez más consolidada entre los asistentes que acuden desde municipios vecinos como Ciutadella o Es Mercadal.