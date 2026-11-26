El Partido Popular de Menorca ha denunciado el cierre de la unidad GEDEX de la Guardia Civil, especializada en la desactivación de explosivos, y ha advertido de las consecuencias que esta decisión puede tener para la seguridad de la isla. La denuncia la ha realizado este jueves el candidato popular al Congreso, Joan Mesquida, ante el cuartel de Es Mercadal.

Según Mesquida, los tres agentes que integran actualmente la unidad fueron informados hace quince días de su cierre. La decisión, ha señalado, también implica la retirada de todo el material del equipo, incluido el robot utilizado en sus intervenciones.

El candidato del PP ha alertado de que, una vez desmantelada la unidad, Menorca dejará de contar con especialistas permanentes para atender incidencias relacionadas con explosivos. Ante cualquier aviso, los efectivos tendrán que desplazarse desde fuera de la isla, lo que, según ha advertido, podría afectar a la capacidad de respuesta.

Mesquida ha destacado además la trayectoria del GEDEX en Menorca, cuyos agentes han intervenido durante años en la desactivación de explosivos y artefactos procedentes de la Guerra Civil y de otras épocas. También ha recordado su participación durante la pandemia en labores de descontaminación de geriátricos y del Hospital Mateu Orfila.

El dirigente popular ha criticado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y la ha contrapuesto al discurso socialista sobre el incremento de efectivos y recursos en las islas. “Mientras el PSOE nos dice que en Menorca hay más efectivos y más recursos, la realidad es que se cierran unidades, se retiran medios y se reduce la capacidad de respuesta del Estado en Menorca”, ha afirmado.

Ante esta situación, Mesquida ha reclamado un refuerzo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con más efectivos, plantillas cubiertas, unidades especializadas y medios adecuados para garantizar el trabajo de los agentes.

Asimismo, ha asegurado que el PP apuesta por revertir esta situación si Alberto Núñez Feijóo llega a la presidencia del Gobierno, defendiendo una política de refuerzo de los recursos policiales frente a lo que considera recortes del Ejecutivo central.

El candidato ha concluido insistiendo en la necesidad de reforzar la seguridad en Menorca y garantizar que la isla disponga de los recursos necesarios para hacer frente a posibles incidencias.