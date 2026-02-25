El Consell de Menorca crea la "hermana pequeña" de la Fira Arrels para realzar el producto local

El Consell de Menorca trabaja en la organización de la primera edición de Sa Fireta, un certamen que se llevará a cabo en el municipio de Es Migjorn Gran y que la consellera insular de Economía, Maria Antònia Taltavull, la ha definido como la "hermana pequeña" de la Fira Arrels.

Una Fira Arrels que se seguirá celebrando en Es Mercadal, según ha confirmado Taltavull.

La máxima institución insular también desarrolla en paralelo otras iniciativas como demostraciones de producto local en directo, talleres y programas dirigidos al sector primario.