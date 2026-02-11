FIESTAS

Ciutadella y Ferreries se preparan para vivir con intensidad el Carnaval 2026

Los actos arrancarán este jueves

Iván Martín

Menorca |

Menorca se prepara para celebrar el Carnaval 2026. Municipios como Alaior, Ferreries y Ciutadella ultiman los preparativos para vivir con intensidad este fin de semana.

La previsión en Ferreries es facilitar la llegada y garantizar la seguridad de un público más adolescente, mientras que en Ciutadella la temática girará alrededor del mundo galáctico. En Más de Uno Menorca entrevistamos a la concejala de Fiestas de Ciutadella, Esther Mascaró, y a Ramón Sintes de Ferreries.

Las rúas y el buen ambiente reinará esta semana en todos los municipios menorquines.

