Ciutadella y Ferreries se preparan para vivir con intensidad el Carnaval 2026

Menorca se prepara para celebrar el Carnaval 2026. Municipios como Alaior, Ferreries y Ciutadella ultiman los preparativos para vivir con intensidad este fin de semana.

La previsión en Ferreries es facilitar la llegada y garantizar la seguridad de un público más adolescente, mientras que en Ciutadella la temática girará alrededor del mundo galáctico. En Más de Uno Menorca entrevistamos a la concejala de Fiestas de Ciutadella, Esther Mascaró, y a Ramón Sintes de Ferreries.

Las rúas y el buen ambiente reinará esta semana en todos los municipios menorquines.