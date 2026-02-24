El Consell de Menorca prevé una buena temporada turística más allá de los meses de alta densidad

La Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) valora positivamente las previsiones existentes sobre la temporada turística de 2026. La directora Begoña Mercadal ha destacado el avance de algunas conexiones aéreas al mes de marzo, especialmente las que unirán la isla con Francia.

Por otro lado, Mercadal ha enfatizado la importancia de promocionar la cultura como elemento vehicular para captar el interés de un público potencial en los meses de temporada media y baja.

Además, ha remarcado las nuevas conexiones con países como Suiza.