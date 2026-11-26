El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha dado luz verde a la propuesta del Club Marítimo de Mahón para hacerse cargo de la gestión de la instalación náutico-deportiva del muelle de Levante y Cala Figuera, en el puerto de Maó, durante las próximas tres décadas.

El proyecto seleccionado supone una inversión global de 7,4 millones de euros enfocada en tres ejes principales: la modernización integral de las infraestructuras, la protección del ecosistema marino y el fomento de deportes como la vela y el piragüismo.

La nueva concesión dispondrá de un total de 234 amarres. De esta cifra, 199 corresponderán a puestos de base —garantizando así la continuidad y el derecho preferente de la flota actual—, mientras que los 35 restantes se reservarán para embarcaciones en tránsito. Como guiño al patrimonio marítimo local, el proyecto blinda 8 plazas exclusivas para embarcaciones tradicionales de vela latina (de hasta 8 metros de eslora).

En este concurso público, la APB ha priorizado por primera vez la promoción deportiva por encima de la recaudación económica por tasas. En esta línea, el Club Marítimo de Mahón inyectará 577.500 euros anuales en actividades deportivas durante los primeros cuatro años, una partida que aumentará al menos un 2,5 % cada ejercicio a partir del quinto año.

Esta dotación permitirá potenciar las escuelas de vela y piragüismo para niños y jóvenes, así como sostener los equipos de competición, organizar alrededor de 35 regatas anuales y ofrecer becas y asistencia médica a los deportistas y abrir el club a la ciudadanía mediante una veintena de iniciativas sociales, como aulas ambientales, jornadas de puertas abiertas y programas de navegación adaptada e inclusiva.

En el apartado de infraestructuras, el club sustituirá por completo los cuatro pantalanes actuales por estructuras de aluminio, instalará un nuevo pantalán en Cala Figuera y reparará los muelles de Levante. La reforma incluye la renovación de las redes de agua y electricidad, la modernización de la gasolinera y la implantación de nuevos sistemas contra incendios y videovigilancia.

En tierra, la entidad asumirá la reordenación del vial del muelle de Levante a la altura de la glorieta de la Punta des Rellotge, dando continuidad tanto a la acera como al carril bici para mejorar la conexión entre el puerto y el núcleo urbano de Maó.

La transición ecológica marca gran parte de las actuaciones previstas, con el reto de alcanzar la neutralidad de emisiones durante la primera década de concesión. Para lograrlo, se instalarán 55 placas solares que cubrirán más del 43 % del consumo energético del recinto, además de 5 puntos de recarga rápida para dar servicio a 10 amarres de embarcaciones eléctricas.

Asimismo, se fondearán 60 bloques submarinos ecológicos diseñados para regenerar la flora y fauna marina, se habilitarán sistemas de recogida de aguas residuales, se reutilizará al menos el 70 % de los residuos de obra y se realizarán limpiezas anuales del fondo marino junto con controles periódicos de la calidad del agua.

Tras este acuerdo del Consejo de Administración, la APB iniciará ahora los trámites administrativos para formalizar el otorgamiento definitivo de la concesión.