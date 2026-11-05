ASCOME pide apoyar al comercio local de Menorca ante el Black Friday y la campaña de Navidad

El comercio de proximidad de Menorca afronta semanas clave para sus ventas con la llegada del Black Friday y el inicio de la campaña navideña. Sin embargo, desde la Asociación de Comerciantes de Menorca (ASCOME) señalan la paradoja de estas fechas: mientras los consumidores aprovechan los descuentos para adelantar sus compras de Navidad, los márgenes para las pequeñas tiendas se ajustan al máximo al coincidir las ofertas con el arranque del invierno.

Sandra Pons, vicepresidenta de ASCOME, ha analizado en los micrófonos de Más de uno Menorca en Onda Cero la situación actual del sector y ha subrayado la necesidad de reactivar las calles de los municipios de la isla en los meses con menos afluencia turística.

Pons advierte de que tras el fin de la temporada turística, en algunos municipios ya se observa el cierre de más del 30 % de las actividades comerciales y de restauración. Por ello, desde la entidad han solicitado a las administraciones que las ayudas y bonos comerciales se programen durante los meses más flojos del año —como enero, febrero o marzo— para beneficiar a los establecimientos que realizan el esfuerzo de mantenerse abiertos durante todo el año.

Frente al avance del comercio electrónico y los grandes portales de internet, Pons ha pedido el respaldo directo de la ciudadanía: «Comprar en el comercio local no es solo comprar un producto; es ayudar a mantener puestos de trabajo y dar vida a nuestras calles durante todo el año. Quiero que los menorquines lo valoren y vengan a comprar a nuestros comercios».

Sectores como la moda, la juguetería y la electrónica encabezarán las previsiones de compra en estas semanas en las que el pequeño comercio busca dinamizar los centros urbanos y consolidar las ventas antes de que finalice el año.