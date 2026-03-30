Alba Sande advierte del auge de conflictos urbanísticos y administrativos en Menorca

La abogada Alba Sande, especialista en derecho administrativo, urbanismo y energía, ha señalado el aumento de la actividad jurídica relacionada con la administración pública en Menorca, especialmente en ámbitos como licencias, permisos y conflictos urbanísticos. Lo ha hecho durante una entrevista en Onda Cero Menorca, donde ha analizado la situación actual del sector.

Sande, con despacho en Ciutadella y Madrid, explicó que gran parte de su trabajo en la isla se centra en resolver problemas entre particulares —tanto ciudadanos como empresas— y las distintas administraciones públicas, como ayuntamientos o el Consell Insular. “Hay muchísimo trabajo, sobre todo en cuestiones de urbanismo y derecho contencioso-administrativo”, aseguró.

Uno de los temas más relevantes abordados fue la situación de los llamados “hortals”, construcciones en suelo rústico muy habituales en Menorca. La abogada destacó la existencia de una vía extraordinaria de legalización abierta desde diciembre de 2024 y vigente durante tres años, que podría suponer una oportunidad clave para regularizar estas edificaciones y aumentar su valor en el mercado.

Sin embargo, advirtió de la importancia de conocer la situación urbanística antes de adquirir o heredar este tipo de propiedades. “Es fundamental saber si la construcción puede legalizarse o si existe riesgo de demolición”, subrayó.

En relación con el desarrollo urbanístico, Sande explicó el funcionamiento de las unidades de actuación, áreas destinadas a futuros desarrollos que requieren el acuerdo de al menos el 60% de los propietarios para llevarse a cabo. Este factor, indicó, introduce incertidumbre pero también oportunidades de inversión.

Otro de los puntos destacados fue el acceso a contratos públicos. La abogada animó a las pequeñas y medianas empresas a presentarse a licitaciones, desmontando la idea de que están reservadas a grandes compañías. “No gana siempre la oferta más barata, sino la mejor preparada”, afirmó, insistiendo en la importancia de cumplir estrictamente los requisitos formales para evitar exclusiones.

Además, abordó la problemática de los amarres en la isla, señalando la lentitud administrativa en su tramitación debido a la falta de recursos, así como la posibilidad de que en el futuro se adjudiquen mediante licitaciones públicas.

Cabe destacar que Sande ha sido recientemente nombradacomo presidenta del grupo BNI Fresh en Baleares, una red internacional de networking empresarial, lo que supone un nuevo reto profesional que afronta “con mucha ilusión y ganas”.

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