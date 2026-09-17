La 18ª Mostra de Cuina Menorquina arranca con 23 restaurantes y abre sus puertas por primera vez a Mallorca

La gastronomía menorquina vuelve a vestirse de gala con el inicio de la 18ª edición de la Mostra de Cuina Menorquina. El presidente de la asociación de hostelería y restauración de CAEB Menorca, José Bosch, ha intervenido en los micrófonos de Onda Cero Menorca para presentar las novedades de una cita ya mayor de edad que busca poner en valor el producto local y favorecer la desestacionalización turística.

Participarán un total de 23 establecimientos repartidos por la isla que ofrecerán propuestas gastronómicas adaptadas al certamen. Las dos modalidades de menú son el tradicional Menú Mostra a un precio cerrado de 29,50 € (primer plato, segundo plato y postre), y el Menú Gastronómico, con formato y precio libre a criterio de cada restaurante.

La principal novedad de este año es la incorporación del restaurante Aromata (Palma), de Andreu Genestra, cuyo jefe de cocina, Edgar, fue ganador del Campeonato Nacional de Vaca Vermella en 2024. Las propuestas, menús y locales participantes pueden consultarse en la web oficial www.mostradecuinamenorquina.com.

De cara a próximas ediciones, la organización sopesa retrasar una semana el inicio del evento hacia el mes de octubre para alargar la temporada y profundizar en la desestacionalización, una medida motivada por la alta ocupación que aún registran muchos establecimientos a finales de verano.

Durante la entrevista, Bosch también abordó la difícil coyuntura económica que atraviesa la restauración. El presidente patronal alertó del impacto de la subida del carburante, los costes de transporte y las materias primas, señalando que comer fuera de casa se está convirtiendo en un "artículo de lujo" y amenazando la sostenibilidad de la cocina popular. Asimismo, confirmó que la patronal mantendrá contactos con las instituciones para explorar posibles ayudas al sector similares a las concedidas durante la pandemia.