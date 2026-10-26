PP y Vox de Baleares evitan pronunciarse sobre el acuerdo para el Senado: "Hasta última hora se negociará"

El PP y Vox de Baleares han evitado pronunciarse sobre un posible acuerdo entre ambos partidos para concurrir al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las portavoces de ambos grupos parlamentarios, Marga Durán y Manuela Cañadas, respectivamente, han señalado este lunes, el día en que finaliza el plazo para presentar las listas ante la Junta Electoral, que las negociaciones se están llevando desde Madrid.

"Creo que Vox estará a la altura, y hasta el momento no hay más noticias. No se en qué acabará, hasta última hora se estará negociando en Madrid. Lo que decidan será lo mejor para preservar la democracia y que la izquierda, con su unión, no intente robar el Senado", ha dicho Cañadas al ser preguntada al respecto en una rueda de prensa.

Durán, por su parte, ha pedido "esperar a que acabe el día para ver si se llega a un acuerdo" del que ha asegurado que no dispone ningún tipo de información. "Estoy aquí como portavoz parlamentaria, sobre cuestiones electorales o de partido hablaremos estos días", se ha excusado la 'popular'.

Sobre ese eventual acuerdo, con el que el PP y Vox tratarían de contrarrestar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales para concurrir conjuntamente a la Cámara Alta, también ha sido preguntada este lunes la vicesecretaria general del PSIB y candidata socialista a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez.

"Nosotros, para lo que trabajamos, es para continuar con un país progresista y de progreso, que combine crecimiento económico y avances en derechos. Lo hacemos cuando gobernamos y cuando nos presentamos a unas elecciones", se ha limitado a decir.

En las próximas elecciones generales, ha puntualizado, está en juego "el modelo de país, si continuar con la democracia y los avances sociales o retroceder 50 años". "Creo que es importante que la izquierda junte fuerzas, hemos tenido un ejemplo muy claro en las elecciones de Brasil. No queremos volver a la España fascista, y por eso son importantes las coaliciones electorales", ha remarcado.

ABASCAL EN BALEARES

La portavoz de Vox ha aprovechado su rueda de prensa para denunciar públicamente la "campaña de acoso y derribo" sufrida por el líder de su partido, Santiago Abascal, durante los mítines que este fin de semana celebró en Maó, Palma y Eivissa.

"Es algo muy serio lo que se está viviendo en estas islas. En democracia ninguna persona ni partido debería necesitar protección policial para expresar sus palabras con libertad en un acto político", ha dicho refiriéndose a la manifestación contra la presencia de Abascal en Maó que acabó con cargas policiales.

"Manifestarse y criticar a un partido es un derecho, pero intimidar a los asistentes y agredir a los agentes no se puede justificar como una protesta democrática", ha añadido.

En Palma, ha asegurado Cañadas, la Policía Nacional interceptó a un hombre que llevaba una navaja oculta en las inmediaciones del acto, que se celebró en el mirador de la Catedral de Mallorca. "No nos podemos acostumbrar a que la violencia y la intimidación formen parte de la actividad política, esto es terrorismo callejero", ha dicho.

Fuentes policiales han informado a Europa Presa que los agentes que se desplegaron en las inmediaciones del mitin, en uno de los filtros de seguridad, encontraron un menor de edad que portaba consigo una pequeña navaja.

Según la versión policial, el menor no tenía intención de acceder al acto político ni hizo ningún ademán de usar la navaja de forma violenta. La única gestión que hicieron los agentes fue llamar al padre del menor para que se hiciera cargo de él.