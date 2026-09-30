La vacunación contra la gripe arrancará el 5 de octubre en escuelas y residencias y el 19 se abre al resto de población

La campaña de vacunación contra la gripe arrancará oficialmente el próximo 19 de octubre en todos los centros de salud de Baleares y estará destinada a toda la población, aunque en los centros educativos y residencias se adelantará al próximo 5 de octubre.

Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa la consellera de Salud, Manuela García, quien ha detallado que este año se amplía la campaña de vacunación entre los niños, que antes abarcaba de los tres hasta los siete años y ahora llegará hasta los 11 años.

García también ha anunciado que se va a inmunizar a los mayores de 70 años contra el virus sincitial respiratorio, que puede provocar patologías graves como neumonías o bronquitis en este colectivo. Asimismo, ha explicado que este año se abre la campaña de vacunación a toda la población directamente con el objetivo de incrementar la cobertura en las Islas.

Para ello, se han adquirido 289.090 dosis para la gripe y 15.500 para la protección contra el virus sincitial respiratorio, destinadas a 687.544 personas, 50.000 más que el año anterior.

En cuanto a la prevención del covid-19, la Conselleria ha indicado que los usuarios que lo deseen se podrán vacunar en la misma cita de la inmunización contra la gripe. García ha señalado que, si bien en el resto del Estado sí que están aumentando los casos de covid-19, en Baleares los contagios se mantienen en seis casos por cada 100.000 habitantes.

La inmunización de los lactantes contra el virus sincitial respiratorio, que es responsable de los casos de bronquiolitis graves, comenzará en todos los hospitales públicos y clínicas privadas desde este jueves. Todos los recién nacidos desde esa fecha saldrán de alta médica con el anticuerpo monoclonal ya dosificado, acción que se prolongará con todos los neonatos hasta el 31 de marzo de 2027.

Paralelamente, a partir del lunes 5 de octubre, los centros de salud comenzarán la recaptación de los nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año. El objetivo es inmunizar a los recién nacidos hasta los seis meses de edad, periodo en el que es más probable que sufran una bronquiolitis grave.

Se estima que la inmunización contra este virus, que este año cumple su tercera temporada, ha permitido reducir en más de un 80% las hospitalizaciones por bronquiolitis en lactantes, tanto en las unidades de cuidados intensivos, como en planta.

La titular de Salud ha hecho especial hincapié en la importancia de ampliar la edad de vacunación infantil hasta los 11 años y ha señalado que los menores son los "principales proveedores de virus dentro de su familia".

En este sentido, ha confirmado que se mantendrá la vacunación en las escuelas tras el éxito del año pasado, cuando se extendió a todos los centros de Baleares y se multiplicaron casi por 10 los resultados del piloto, alcanzando una cobertura del 44,8% del alumnado matriculado en el segundo ciclo de educación infantil.

Está previsto acudir a 351 centros educativos de todo el archipiélago: 273 en Mallorca, 43 en Eivissa, 31 en Menorca y cuatro en Formentera. Se ofrecerá vacunarse a 27.000 niños, cuyos padres hayan dado el consentimiento previo.

El operativo asistencial que se desplazará a las aulas de todo el archipiélago se ha denominado Vacmovil y estará formado por 25 enfermeras (13 en Mallorca, cuatro en Menorca y ocho en las Pitiusas); 13 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de los que seis operarán en Mallorca, tres en Menorca y cuatro en Eivissa y Formentera; nueve administrativos (cuatro en Mallorca, tres en Menorca y dos en las Pitiusas) y siete conductores (cuatro en Mallorca, dos en Menorca y uno en Eivissa y Formentera) que también contribuirán a la gestión de la vacunación en los colegios.

Este despliegue tendrá un coste de unos 398.000 euros, una cantidad similar a la del año pasado, "con algunos ajustes realizados para incrementar la efectividad".

Asimismo, este año se ofrecerá vacunar a todos los trabajadores de los colegios que lo deseen, desde el profesorado al personal administrativo o de limpieza, el mismo día que el Vacmovil se desplace a su centro educativo para inmunizar a los escolares.

Respecto a los mayores, quienes concentran el 40% de los contagios por gripe en Baleares, la consellera ha subrayado que la vacunación es la mejor medida preventiva para evitar descompensaciones respiratorias, infecciones o problemas cardíacos graves, cuyos efectos finales en personas vulnerables o con patologías crónicas pueden ser "muy devastadores" en términos de pérdida de autonomía, masa muscular y movilidad.

Asimismo, ha recordado que la vacuna previene infartos e ictus, ya que reduce su incidencia entre un 50% y un 60% en personas inmunizadas y ha recomendado a la población vacunarse "lo antes posible".

COLECTIVOS DE RIESGO

Entre los colectivos de riesgo designados por la Conselleria se encuentran las embarazadas y puérperas no vacunadas durante la gestación; los niños de seis meses hasta los 11 años, entre los que se incluye a los menores de segundo ciclo de infantil que no se hayan vacunado en su colegio.

También se incluye a las personas de entre 11 y 59 años de edad con determinadas condiciones de riesgo como diabetes; obesidad mórbida; enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas, respiratorias o hepáticas; cáncer; patologías que conlleven disfunción cognitiva, o fumadores, entre otros.

Por otra parte, la campaña contempla de forma prioritaria al personal de servicios esenciales y potenciales transmisores del virus hacia personas vulnerables. Este bloque abarca al personal sanitario y sociosanitario, cuidadores y convivientes de pacientes de riesgo, así como a las plantillas de cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil y personal docente.

MÁS INMUNIZACIÓN

En la temporada 2025-2026 se vacunaron en Baleares 219.096 personas, una cifra que supuso 31.302 inmunizados más que el año anterior. Por islas, en Mallorca se vacunaron 180.451 personas; 21.995 en Eivissa y Formentera y 16.650 en Menorca.

Esa campaña consiguió inmunizar contra el virus estacional al 34,3% de la población diana, un porcentaje que supone una mejoría de casi 3,5 puntos sobre el 30,9% alcanzado durante la temporada 2024-2025.

La Conselleria de Salud recuerda que el porcentaje de la población que se ha vacunado contra la gripe ha subido casi 12 puntos (11,7) desde la primera campaña de vacunación que realizó el actual equipo de Salud, la de 2023-2024, cuando tan solo se vacunó el 22,6% de los ciudadanos en situación de riesgo.