Unanimidad en el Parlament para reclamar mejoras en la calidad de la etapa 0-3 y las condiciones laborales

LEER MÁS Unas 200 personas reclaman ante el Parlament un convenio autonómico para las escoletas 0-3 años

El Parlament ha aprobado por unanimidad la mayoría de puntos de una moción de Més per Menorca para reclamar a la Conselleria de Educación y Universidades que escuche las reivindicaciones del colectivo 0-3 y mejore la calidad de la etapa y las condiciones laborales.

La iniciativa se ha debatido este martes, coincidiendo con la huelga convocada por las educadoras de las 'escoletes' que, además, se han concentrado frente al Parlament para reclamar un convenio autonómico.

Entre otros puntos, todos los diputados se han mostrado a favor de pedir a la Conselleria que priorice el aumento de las plazas públicas en la etapa 0-3 y garantice la atención del alumnado con necesidades educativas especiales aumentando el número de educadoras de apoyo.

Además, ha salido adelante -con cuatro abstenciones de Vox- instar al Govern a modificar antes de febrero de 2027 el decreto de mínimos, especialmente para reducir las ratios en las aulas infantiles.

Con los mismos votos, la Cámara ha instado a Educación a garantizar una distribución equilibrada del alumnado entre los tres institutos públicos de Maó, así como a llevar a cabo la reforma integral del IES Pasqual Calbó.

Por otro lado, se ha pedido a la Conselleria que entregue a los grupos parlamentarios el proyecto pedagógico del bachillerato de excelencia, en un plazo máximo de tres meses, y que informe públicamente de los criterios e indicadores utilizados para asignar este programa.

Entre los puntos que han sido rechazados, con los votos en contra de PP y Vox, la moción pedía retirar el bachillerato de excelencia, al considerarlo "segregador", y eliminar también la zona única escolar en Menorca.