La UIB anuncia seis nuevas titulaciones: cuatro carreras y dos dobles grados

La Universitat de les Illes Balears prepara seis nuevas titulaciones con la previsión de que se pongan en marcha en los próximos años: la carrera de Ciencias del Mar, la de Arquitectura, la de Ingeniería Mecánica y la de STEM, y los dobles grados de Matemáticas y Física y de Lengua y Literatura Catalanas e Inglesas.

Según ha informado este jueves la UIB en un comunicado, el de Ciencias del Mar está previsto que comience a impartirse a partir del curso 2026-2027, mientras que los otros cinco estudios todavía no tienen fecha de inicio, si bien el doble grado de Matemáticas y Física probablemente también arranque el próximo año académico.

La presentación de estos nuevos estudios se inscribe en el proceso iniciado por los centros de la UIB para revisar, actualizar y ampliar la oferta de titulaciones de grado, máster y doctorado, con el objetivo de configurar un mapa académico atractivo, coherente y alineado con las necesidades sociales y las tendencias de futuro. El rector de la UIB, Jaume Carot, ha anunciado que próximamente también se presentarán nuevas titulaciones de máster y un nuevo doctorado, y ha destacado que esta línea de trabajo forma parte de los objetivos del Plan Estratégico de la UIB 2023-2027.

Las seis nuevas titulaciones responden a diferentes criterios de demanda, empleabilidad y atracción de talento, así como al desarrollo de competencias clave, la proyección internacional y la diversificación económica. Las nuevas titulaciones se enmarcan en la línea señalada por el informe del Consejo Económico y Social (CES) de Baleares, que proponía una ampliación flexible del mapa de estudios para dar respuesta a las necesidades socioeconómicas del archipiélago.