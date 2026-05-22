El turismo de lujo en Baleares supone solo el 8% de las llegadas pero genera el 27% del gasto turístico

El turismo de lujo en Baleares tiene un peso reducido en número de visitantes pero un impacto económico desproporcionadamente alto. Así lo concluye un estudio de impacto económico del segmento de lujo elaborado por la Universitat de les Illes Balears (UIB), presentado este jueves en Palma. Los turistas alojados en hoteles de cinco estrellas representaron el 7,84% del total en 2025, pero el gasto que generaron supuso el 27,3% del total del gasto de turistas extranjeros en el archipiélago.

El informe cifra el impacto económico total del segmento de lujo en Baleares en 2.300 millones de euros, y apunta que este tipo de turismo contribuye al 7,75% de la producción de las islas, al 7,14% del valor añadido y al 7,35% del empleo. El gasto medio diario del turista de lujo se sitúa en 731 euros, quince veces más que los 46 euros de media del conjunto de turistas extranjeros.

El presidente de Essentially Mallorca ha destacado que se trata de un sector que crece de manera "exponencial" y que hace una década era "incipiente". Las previsiones para esta temporada apuntan a una ocupación de entre el 90 y el 95% desde febrero hasta noviembre, en línea con los datos del año pasado.

La guerra en Irán, un factor ambivalente

El conflicto en Irán ha tenido un impacto mixto en el sector. Ha provocado algunas cancelaciones, pero también ha atraído a clientes que han renunciado a otros destinos afectados por la inestabilidad geopolítica. El presidente de Essentially Mallorca ha preferido no hablar de Mallorca como "destino refugio": "Mallorca sigue siendo vista como un destino que ofrece tranquilidad", ha subrayado. La catedrática de la UIB Marta Jacob ha añadido que el turista de lujo es menos sensible a las variaciones de precios y menos dependiente de los calendarios habituales de vacaciones.

Lujo y sostenibilidad, cada vez más unidos

El estudio también analiza la relación entre el turismo de lujo y la economía circular, y concluye que a mayor categoría del establecimiento, mayor adopción de medidas ambientales. Los hoteles de cinco estrellas son los más activos en la implementación de prácticas circulares, mientras que los turistas alemanes y británicos son los perfiles más alineados con este tipo de iniciativas.

El director general de Turismo, Miquel Rosselló, ha subrayado que Baleares debe avanzar hacia un modelo que priorice "la calidad, el equilibrio y la creación de valor", y ha defendido que el turismo de lujo, "entendido desde la excelencia, la responsabilidad y el respeto al territorio, puede contribuir de manera significativa a este objetivo".