Los tres días de huelga de los médicos en Baleares dejan 219 operaciones y más de 11.700 consultas y pruebas anuladas

Los tres días de huelga de médicos contra el Estatuto Marco en Baleares han provocado la cancelación de un total de 219 operaciones, 5.290 consultas y pruebas diagnósticas y 6.450 consultas en atención primaria. Solo este miércoles, según los datos del IBSalut, los paros han supuesto la anulación de 68 operaciones, 1.615 consultas y pruebas diagnósticas y 2.180 consultas en atención primaria.

Por islas, en Mallorca se han suspendido 57 operaciones, 1.457 consultas y pruebas diagnósticas y 1.735 consultas en atención primaria. La actividad suspendida en Menorca ha afectado a tres operaciones, 86 consultas y pruebas diagnósticas y un 112 consultas en atención primaria. En Eivissa la huelga ha provocado la anulación este miércoles de ocho operaciones, 72 consultas y pruebas diagnósticas y 333 consultas en atención primaria.

MANIFESTACIÓN EN PALMA

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha convocado una manifestación este jueves en Palma, que arrancará a las 18.30 horas en la sede del Colegio de Médicos de Baleares (Comib) y finalizará frente a la Delegación del Gobierno.

En esta protesta, el presidente de Simebal y de la CEMS, Miguel Lázaro, leera un manifiesto y, como en anteriores convocatorias, participará como invitado el presidente del Comib, Carlos Recasens, quien tomará la palabra tras la lectura del manifiesto para mostrar su apoyo a las reivindicaciones del colectivo médico que representa.

EL SEGUIMIENTO SE MANTIENE

El seguimiento de la movilización se ha mantenido estable este miércoles respecto a los dos días anteriores, con una participación "especialmente destacada" de los médicos internos residentes (MIR). Asimismo, en servicios estratégicos como Anestesia continúan secundando la huelga en torno al 95% por ciento, según ha destacado el Sindicato Médico de Baleares (Simebal).

En esta jornada se ha observado además un repunte del seguimiento en Ibiza, donde la participación ha alcanzado el 70% en el ámbito hospitalario y el 40% en Atención Primaria. En Mallorca, las consultas externas han visto como numerosos servicios se han visto afectados, con una valoración de seguimiento de entre el 75% y el 80%. En atención primaria, el paro ha rondado el 60%.

En Menorca el seguimiento se ha mantenido entre el 70% y el 75% en el ámbito hospitalario, mientras que en atención primaria ha alcanzado aproximadamente el 45%. Finalmente, en Eivissa y Formentera, el seguimiento de la huelga en esta primera jornada ha rondado el 70% en el ámbito hospitalario y el 40% en atención primaria.