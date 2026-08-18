Tragedia en Valldemossa: Muere un hombre y otra mujer resulta herida al caerles encima una farola derribada por el TIB

Un hombre de 36 años ha muerto al caerle encima una farola que ha sido derribada por un autobús del TIB en el municipio mallorquín de Valldemossa. Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar sobre las 15.40 horas de este lunes en una de las paradas del TIB que hay en el municipio.

Según las primeras informaciones recabadas por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el autobús implicado cubre la línea 203, que conecta el Port de Sóller con Palma pasando por municipios como Deià y Valldemossa.

El vehículo estaba realizando una maniobra para salir de la parada cuando ha derribado una farola, que a su vez ha caído encima de un grupo de personas que acababan de bajar del autobús. Un turista sirio de 36 años ha sufrido lesiones incompatibles con la vida y ha fallecido en el acto.

Su pareja, una mujer de unos 30 años, ha sido atendida por los sanitarios por una crisis de ansiedad. Otra mujer, de 42 años y residente en Mallorca, ha sufrido un trauma torácico.

La conductora del autobús también ha recibido atención médica debido a que ha sufrido un ataque de pánico. Los tres han sido trasladados al Hospital Juaneda, uno en esta menos grave y dos en estado leve.

La Guardia Civil ha asumido la investigación del accidente mortal. Para reconstruir los hechos tienen previsto tomar declaración a los testigos, como es habitual en este tipo de casos, han indicado fuentes próximas a las pesquisas. Previsiblemente, como también es común en los siniestros de tráfico, también se someterá a la conductora del autobús a las correspondientes pruebas de alcohol y drogas.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), Lluïsa Serra, y representantes de la empresa concesionaria que presta el servicio de autobuses interurbanos en esta zona de la isla. Tanto el CTM como la compañía se han comprometido a prestar toda la colaboración posible en la investigación de la Guardia Civil. El Govern ha trasladado sus condolencias por la muerte de la víctima.

AFECTACIONES AL SERVICIO DEL TIB

A raíz del accidente mortal, el servicio del TIB ha habilitado una parada provisional en la calle Bartomeu Ferrà como alternativa a las paradas uno y dos de Valldemossa, que esta tarde han quedado fuera de servicio por el corte de la calle.

Además, ha suspendido hasta nuevo aviso el servicio de la línea 203 exprés entre Palma y Valldemossa en ambos sentidos de la circulación.