Trabajadores y SFM llegan a un acuerdo para la puesta en marcha de la Comisión de Seguridad y ampliar plantillas

El comité de empresa y la gerencia de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) han llegado este martes a un principio de acuerdo, que enfría la convocatoria de paros, y que pasa por la constitución inminente de la Comisión de Seguridad y el compromiso de ejecutar una ampliación de la plantilla que podría suponer la incorporación de medio centenar de personas.

Lo ha explicado este martes el presidente del comité de empresa, Ricardo Mas, que en declaraciones a Europa Press ha celebrado el principio de acuerdo y "todos hayan abierto los ojos". En relación a la comisión de seguridad, una de las reclamaciones fundamentes, sólo falta que las partes estampen su firma y será la encargada de asumir la mayoría de los 48 puntos de la lista de reivindicaciones de los trabajadores.

En cuanto a la ampliación de plantillas en áreas consideradas críticas, otro de los puntos de acuerdo fundamentales entre las partes, supondrá la incorporación de personal técnico, de mantenimiento, talleres o gestores de estaciones. "Hemos detectado que ahí la falta de personal nos lleva a asumir riesgos que son inasumibles", ha afirmado Ricardo Mas.

Mas ha insistido en que tanto la ampliación de las plantillas como la puesta en marcha de la comisión de seguridad son piezas fundamentales para la desactivación definitiva de la amenaza de paros. "Si conseguimos firmar esta comisión de seguridad y hay una ampliación de plantilla en estos departamentos estaremos en disposición de desactivar los paros", ha reiterado, reconociendo más tarde que los tiempos "ya correrían por parte de la empresa".

El gerente de SFM, José Ramón Orta, por su parte, ha adelantado en declaraciones a los medios que la creación de la comisión irá la semana que viene al Consejo de Administración y que, por lo tanto, la primera reunión de la comisión de seguridad podría celebrarse dentro de los diez primeros días de marzo. Sobre la ampliación de plantilla, Orta se ha mostrado confiado en que podrá "convencer" a las áreas competentes en materia de contratación y presupuestos de la necesidad de esta medida.

De manera más concreta, el principio de acuerdo de este martes contempla la adquisición de un vehículo que en caso de graves inclemencias meteorológicas podrá recorrer las vías antes del paso del primer tren para evaluar su estado y la seguridad de la circulación, así como un incremento del presupuesto de mantenimiento.