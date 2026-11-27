Un total de 870.769 electores están llamados a las urnas este domingo, 29 de noviembre, en Baleares con motivo de las elecciones generales, lo que supone un incremento de 42.025 votantes respecto a las 828.744 personas registradas en los comicios de julio de 2023.

Según los datos que ha facilitado este viernes la Delegación del Gobierno en el archipiélago, del censo total para las elecciones del domingo, 828.523 personas corresponden al Censo Electoral de Residentes (CER) y 42.246 al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Asimismo, 38.263 electores del CER votan por primera vez en las Islas, al haber cumplido la mayoría de edad desde julio de 2023.

Por islas, Mallorca concentra el mayor número de votantes con 679.463 electores, una cifra que fue de 648.237 personas en 2023; seguida de Eivissa con 104.315, hace tres años fueron 98.749; Menorca con 79.274, 74.582 en 2023, y Formentera con 7.717 electores, 7.176 en la última convocatoria.

En cuanto al voto por correo, la Oficina del Censo Electoral ha tramitado 46.619 solicitudes en Baleares, frente a las 36.545 registradas en las elecciones generales de 2023.

COLEGIOS ELECTORALES Y MESAS

Para la jornada electoral se habilitarán 377 colegios electorales, uno menos que en julio de 2023, y 1.275 mesas, 26 más que en los anteriores comicios, en las que habrá 884 representantes de la administración. La distribución por islas sitúa 302 colegios y 994 mesas en Mallorca; 39 colegios y 163 mesas en Eivissa; 33 locales y 108 mesas en Menorca, y tres colegios y diez mesas en Formentera.

Respecto a las candidaturas que participan en los comicios en el archipiélago, se presentan ocho listas al Congreso de los Diputados y diez al Senado (tres en Mallorca, tres en Formentera, dos en Menorca y dos en Eivissa).

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

El dispositivo de seguridad ciudadana estará integrado por 1.672 efectivos en toda la comunidad, 826 agentes de la Guardia Civil, 425 de la Policía Nacional y 421 de la Policía Local. Por territorios, se desplegarán 1.278 efectivos en Mallorca, 188 en Eivissa, 186 en Menorca y 20 en Formentera.

Por otro lado, se han tramitado 16 solicitudes de kits de voto accesible para personas con discapacidad visual igual o superior al 33 por ciento o afiliadas a la ONCE (13 en Mallorca, dos en Eivissa y una en Menorca). Como novedad en esta convocatoria, los solicitantes han podido elegir el lugar de recepción, 15 de ellos han optado por el envío a su domicilio y uno a su mesa electoral.

Además, se ha habilitado un servicio de atención telefónica para que personas con movilidad reducida puedan solicitar traslado en ambulancia. Igualmente, quienes permanezcan ingresados en centros hospitalarios, clínicas o residencias, mediante colaboración con Cruz Roja y la Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib), podrán solicitar el servicio directamente a petición del centro en el cual se encuentren, y así ejercer su derecho a voto.