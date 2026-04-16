REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Tensión y caos en las colas de Palma en el primer día para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes

La falta de información, organización y coordinación entre la administración ha provocado momentos de tensión entre los solicitantes del certificado de vulnerabilidad.

Onda Cero Mallorca

Palma |

Largas colas de inmigrantes irregulares en las oficinas municipales de Palma el día que comienza la regularización de su situación
Largas colas de inmigrantes irregulares en las oficinas municipales de Palma | Redacción

Las oficinas de atención al ciudadano de Palma han vivido este jueves una jornada de colapso. Miles de migrantes en situación irregular se han lanzado a solicitar el certificado de vulnerabilidad, un documento imprescindible para poder continuar con el proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno central. Las colas, que han llegado a superar las dos horas de espera, han estado marcadas por el desconcierto ante la escasa información facilitada por la administración y la confusión que generaban algunas de las indicaciones recibidas.

La ausencia de un sistema de orden de turno y de personal de seguridad en las colas ha provocado situaciones de tensión a lo largo de la mañana. Sin ningún control sobre el acceso, algunas personas se colaban sin respetar el orden de llegada, lo que generaba enfrentamientos y un clima de frustración entre quienes llevaban horas esperando. La falta de organización ha sido, según los propios afectados, uno de los principales problemas de una jornada que arrancó sin una directriz clara por parte de la administración.

El proceso, además, se ha revelado más complicado de lo esperado: los solicitantes han tenido que esperar todo ese tiempo simplemente para acceder a un formulario que después tendrán que entregar en una oficina diferente, lo que ha multiplicado la sensación de descontrol.

Aun así, el ánimo entre los migrantes ha sido de esperanza. Para muchos de ellos, regularizar su situación supone mucho más que un trámite burocrático: significa poder trabajar, cotizar y contribuir plenamente a la sociedad. Una oportunidad, dicen, que no solo les beneficia a ellos, sino también al conjunto del país.

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